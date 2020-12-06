В Україні 6 грудня відзначають День Збройних сил України. З нагоди свята президент Зеленський взяв участь в урочистих заходах біля Маріїнського палацу.

Він звернувся до військових із привітанням, а також розповів про основні досягнення української армії за останній час, пише 24 канал.

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Шановні військовослужбовці ЗСУ, ви, як ніхто інший, знаєте, що на війні не існує слів "вихідний", "зроблю з понеділка" чи "давайте вже після свят", ви робите важку і небезпечну справу щодня і не важливо 6 ранку це чи 1 ночі, спека, мороз, злива чи сніг, звичайний будній день чи 24 серпня, а чи ж 31 грудня, – ви захищаєте Україну завжди, а отже Україна завжди буде пам’ятатиме про ваш подвиг, відчувати ваш захист і вклонятиметься вашій силі щодня, а особливо сьогодні, у ваше свято – у День Збройних сил України,

– сказав Зеленський.

Він також додав, що українці завжди пам’ятатимуть про тих військових, які віддали своє життя, боронячи державу від російського агресора. Відтак, їх пам’ять ушанували хвилиною мовчання.

Міцне та боєздатне військо – запорука свободи і незалежності України

Окремо президент пригадав про фінансування армії та розповів, що заплановано модернізувати та удосконалити найближчим часом.

Ми отримали статус партнера НАТО з розширеними можливостями – і це красномовне визнання того, що ми рухаємося правильним шляхом. В рамках цього ж руху бюджет на оборону став найбільшим у всі часи незалежності України. ЗСУ отримують новітню і модернізовану зброю та техніку, цей процес не тільки продовжиться, а й збільшиться. Не зважаючи на кризові часи, фінансування не скоротиться ні на гривню,

– наголосив глава держави.

Він додав: Україна ніколи не буде економити на власній армії, а отже і на безпеці власної країни.

Серед пріоритетів: нарощувати боєздатність ВМС, а також об’єктів військово-морської інфраструктури, а це – місця постійної дислокації бойових військових частин, побудова нових українських військово-морських баз і ВНЗ. Не менш важливими є модульні містечка для підрозділів, що несуть бойове чергування на межі з окупованим Кримом, прикладом оснащення і модернізації яких, за словами Зеленського, є база "Новоолексіївка".

"Незмінним для нас пріоритетом є соціальні питання військових і їх родин – забезпечення житлом. Близько 300 квартир військовослужбовці отримають до Дня Збройних сил. Для понад 600 військових квартирне питання за рік вирішено повністю", – уточнив президент.

Плани на наступний рік

У 2021 році заплановане постачання ракет, артилерійських боєприпасів, модернізованих літаків, вертольотів, БПЛА, кораблів, катерів на озброєння армії.

Ми будуємо військо, де держава захищає людей, які захищають державу. Військо яке захистить Україну на суші, у воді, у повітрі, кіберпросторі. Ми робимо це заради майбутнього, заради миру в Україні,

– наголосив Зеленський.

Він також пригадав, що 6 грудня минає 133 день, як було оголошено про припинення вогню на Донбасі. За його словами, триває найдовше за війну перемир’я, кількість обстрілів зменшилась в 5 разів, бойових втрат на фронті і поранень – в 10 разів менше.

Про тишу на Донбасі

Він додав: у цей же період торік приблизно кожні 72 години гинув наш військовий. Зараз же є тижні, місяці без загиблих і поранених.

"Скажу по-простому: в нашій Україні похоронів стало менше, менше сліз матерів, дітей, чоловіків, батьків, рідних, бойових побратимів. Хочу подякувати за це військовим. Поки у соціальних мережах точаться диванні війни "видатних військових стратегів", ви перебуваєте на реальній передовій, поки хтось роздає поради, сидячи в коментарях, ви сидите в бліндажах і окопах. Лише завдяки вашій тиші та витримці, мудрості тиша не просто оголошена, не лише прописана у документах, а й справді триває. Дякую, що не піддаєтеся на провокації. Весь світ бачить, як багато робить Україна та її військо заради миру", – зазначив глава держави.

Зеленський побажав військовим здоров’я та сил, а також – "щоб гучно на Донбасі було лише від салютів і в той день, коли на всю цю територію повернеться мир".

Він також подякував батькам та родичам військових, їх дружинам і чоловікам, а окремо – дітям, "які так сильно люблять і чекають своїх батьків вдома".

Нехай фото дитини біля серця завжди буде для вас оберегом, завжди повертайтесь живими,

– наголосив президент.

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