Президент Володимир Зеленський 20 жовтня виступив зі щорічним зверненням до Верховної Ради. У ньому президент розповів про стратегічні напрямки розвитку держави, а також про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Про головне з промови Володимира Зеленського у Верховній Раді України розповідає 24 канал.

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Про послання депутатам

На початку промови Зеленський заявив, що його послання можна буде завантажити за QR-кодом у залі, також воно з’явиться на сайті президента.

Крім того, він запропонував запрошувати з кожної області України військових, медиків, підприємців. "Людям, що найняли його на роботу" очільник держави має намір звітувати про те, що зроблено і презентувати плани на майбутнє.

"Разом із громадянами України сьогодні ми обговоримо кілька важливих питань: що я обіцяв, що зробив, що е зробив і чому, що буде зроблено та коли… Поговоримо про те, що сьогодні завтра та післязавтра будемо робити ми", – зауважив Зеленський.

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Коротко про щорічне звернення президента: