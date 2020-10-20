Виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді: головне з промови президента
Президент Володимир Зеленський 20 жовтня виступив зі щорічним зверненням до Верховної Ради. У ньому президент розповів про стратегічні напрямки розвитку держави, а також про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Про головне з промови Володимира Зеленського у Верховній Раді України розповідає 24 канал.
До теми Щорічне звернення президента Зеленського до Верховної Ради: онлайн-трансляція
Найважливіше зі звернення президента в Раді
Про послання депутатам
На початку промови Зеленський заявив, що його послання можна буде завантажити за QR-кодом у залі, також воно з’явиться на сайті президента.
Крім того, він запропонував запрошувати з кожної області України військових, медиків, підприємців. "Людям, що найняли його на роботу" очільник держави має намір звітувати про те, що зроблено і презентувати плани на майбутнє.
"Разом із громадянами України сьогодні ми обговоримо кілька важливих питань: що я обіцяв, що зробив, що е зробив і чому, що буде зроблено та коли… Поговоримо про те, що сьогодні завтра та післязавтра будемо робити ми", – зауважив Зеленський.
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Коротко про щорічне звернення президента:
- Таке щорічне звернення є традиційним у багатьох президентсько-парламентських і парламентсько-президентських державах.
- У конституційних монархіях своєрідним аналогом такого послання є "тронна промова" – звернення монарха (короля, королеви, принца тощо) до парламенту.
- Не винятком у цій традиції є і Україна. Започаткував цю традицію ще Леонід Кучма своєю економічною доповіддю в 1995 році. Після нього всі президенти незмінно дотримувалися традиції.
- Традиційно таке звернення проводять до 31 березня. У 2020 році воно мало відбутися у квітні, але через пандемію коронавірусу довелося змінювати плани.