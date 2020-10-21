Володимир Зеленський 20 жовтня 2020 року виступив зі щорічним зверненням до Верховної Ради. У промові президента України було багато реплік щодо політичних опонентів. Саме за це у соцмережах його найбільше розкритикували.

Своїм виступом Зеленський намагався максимально привернути увагу. Про це в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі повідомив політичний оглядач Станіслав Бєлковський.

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Головна мета виступу

Головна мета виступу Володимира Зеленського – це привабити увагу до соціологічного опитування, яке він і ініціював,

– зазначив Бєлковський.

"А саме опитування здійснюється для того, аби привабити увагу до місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, підвищити явку на них. І таким чином максимально залучити свій електорат", – сказав політолог.

Відповідь на критику

Також своїм виступом президент відповів на критику зі сторони попередньої влади: начебто він хотів зрадити національні інтереси.

Президент Володимир Зеленський 20 жовтня 2020 року виступив зі щорічним зверненням до Верховної Ради. Головне з промови тут.

Зеленський нагадав, що саме рішення попередників призвели до здачі Криму. Адже формально відповідальність за них була на чинній владі. Станіслав Бєлковський ствердив, що він не вважає Турчинова винним. Адже він був під тиском США та Німеччини, які вмовляли його не провокувати ситуацію.