Голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль захворів на COVID-19. Зараз він перебуває на самоізоляції.

А також проходить лікування вдома. Про це сам Коваль заявив на своїй сторінці у фейсбуці.

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За його ловами, він отримав позитивний ПЛР-тест. Відтак зараження голова Рівненської ОДА підтвердив вранці 9 листопада. І наголосив, що почувається добре.

Друзі, на жаль, COVID-19 дістався і до мене. ПЛР-тест показав позитивний результат. Нормально почуваюсь. Ускладнень немає,

– написав Коваль.

Він додав, що попри те, що проходитиме лікування вдома протягом 2 тижнів, роботу не залишить. Весь цей час працюватиме в онлайн-режимі.

Також голова облдержадміністрації закликав громадян дотримуватися правил карантину.

"Ще раз підкреслю: коронавірус – не жарти. Носіть маски, не забувайте про дотримання дистанції, дезінфікуйте руки й робочі поверхні. Бережіть себе і будьте здорові", – додав Коваль.



У Коваля підтвердили коронавірус ​/ Скриншот з фейсбуку

Що відомо про попередні випадки COVID-19 у голів ОДА?