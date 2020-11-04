Нацгвардієць Віталій Марків вже повернувся в Україну. Він понад 3 роки пробув в італійській в’язниці через звинувачення у причетності до вбивства журналіста Андреа Роекеллі та його російського перекладача Андрія Миронова під Слов’янськом. 3 листопада апеляційний суд Мілана повністю виправдав українця. Що сказав Марків після повернення в Україну – далі.

Марків разом із українською делегацією 4 листопада повернувся на Батьківщину. Він сказав кілька слів, повернувшись в Україну, передає 24 канал.

Важливо Суд в Італії виправдав та звільнив українця Віталія Марківа

Вітаю, Україно! Вітаю, шановні співвітчизники і побратими! Цей день для мене надзвичайна подія, можливо, це найважливіша моя особиста перемога. Мені випало зіткнутися із підлістю пропаганди та із підлістю фальшивої інформації, що мали на меті зганьбити цілісність, честь та гідність України та її народу!

– сказав Марків.

Марків зауважив: в італійській в’язниці він дав собі дав обіцянку вистояти до кінця, не лише заради себе, а й за українських героїв, що полягли та продовжують воювати за Україну.

"Лише спільними зусиллями можна перемогти. Правда є і правда існує!" – додав він.

Він додав, що першим своїм завданням в Україні бачить продовження служби в лавах Нацгвардії. Він також додав, що разом із адвокатами домагатиметься відповідальності перед законом людей, що "намагалися зганьбити не тільки збройні формування України, а й весь український народ".



Марків вперше за 3 роки обіймає дружину / Фото Анни Брикової, 24 канал

Нацгвардієць наголосив: головним фактором свого звільнення вважає правду та процитував рядки з вірша "Кавказ" Тараса Шевченка "Борітеся поборете, вам Бог помагає…".

Марків також додав, що в Україні спершу найбільше часу приділить дружині. Він сказав, що не бачив її наживо 3 роки 4 місяці і 2 дні. Протягом останніх 6 місяців вони мали кілька хвилин, щоб поговорити по відеозв’язку.

"Це не описати слова. Я досі не вірю! Я радий, що всі звинувачення зняті з мене і з України. Я готувався до найгіршого! Готувався при будь-якому результаті вистояти і не зганьбитися", – розповів Марків про свої відчуття після зняття з нього обвинувачень в Італії.

Що відомо про справу Марківа: коротко