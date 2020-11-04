Нацгвардієць Віталій Марків прокоментував своє звільнення з італійської в’язниці. Він назвав це дивом, хоч правда завжди була на його боці.

За словами українця, перебуваючи у в’язниці в Італії він розумів усю складність своєї справи. Про це Марків розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Марків понад 3 роки перебував в ув’язненні, відтак, йому досі не віриться, що він на волі.

Я готувався до найгіршого, але сподівався на найкраще. У мене було одне бажання та надія, щоб італійський суд дійсно відстоював правову сторону цієї справи,

– наголосив він.

Українець сподівався: якщо судді будуть дивитися об'єктивно на докази і відкинуть емоційну сторону справи, тоді є надія.

"На щастя, так і сталося. Правда перемогла! Справді сталося диво. Було дуже важко. Я реаліст по життю, вважаю себе оптимістом, бачу склянку напівповною, аніж напівпорожньою. Та будучи реалістом й оптимістом, одночасно я розумів складність ситуації. Розумів, це все не так просто", – сказав він.

Що відомо про справу Марківа в Італії: коротко

У червні 2017 року поліція Італії заарештувала Віталія Марківа в аеропорту Болоньї.

Його звинуватили у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі та його перекладача на Донбасі у 2014 році.

Нацгвардієць Марків воював на Донбасі, але до вбивства цивільних громадян – Роккелі та його російського перекладача Андрія Миронова під Слов’янськом не міг бути причетним.

У липні 2019 року суд в італійському місті Павія засудив українця до 24 років неволі, визнавши його співучасником убивства. Жодних прямих доказів причетності українця до злочину не було.

3 листопада суд присяжних у Мілані виправдав українця та звільнив його із в’язниці.

Віталія Марківа виправдали та звільнили з італійської в'язниці: відео