Апеляційний суд в Мілані 3 листопада виніс виправдальний вирок у справі нацгвардійця Віталія Марківа. Вже 4 листопада українець повернувся додому.

Літак із нацгвардійцем приземлився приблизно о 13:40. Про те, що Віталій Марків вже покинув італійську в'язницю і повернувся додому, повідомляє 24 канал.

Дізнайтеся більше про Віталія Марківа: біографія

В аеродромі Нацгвардії на Марківа чекали родичі, дружина, друзі та багато журналістів. Також на місці події була поліція та Нацгвардія. На летовище прибув і заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Сам Марків виступив перед журналістами. Він розповів, що дав собі обіцянку вистояти до кінця і щасливий, що повернувся.

Цей день для мене – надзвичайна подія. Можливо, найважливіша. Це моя особиста перемога, яка випала із підлістю пропаганди та фальшивою інформацією. Вона мала на меті зганьбити честь і гідність всього українського народу. Але справедливість є, правда існує і завжди перемагає,

– розповів Марків.

Він також додав, що судовий процес і надалі триватиме. Українська сторона вимагатиме компенсацію від сторони обвинувачення. А сам Марків продовжуватиме свою службу в лавах Нацгвардії.



Марків повернувся в Україну / Фото 24 каналу (Анни Брикової)



Нацгвардієць виступив перед журналістами / Фото 24 каналу (Анни Брикової)



Віталій Марків з дружиною та побратимами / Фото 24 каналу (Анни Брикової)

Віталій Марків повернувся в Україну: дивіться відео 24 каналу

Що відомо про справу Марківа: головне

Віталія Марківа затримали ще у 2017 році. Він приїхав в Італію провідати маму, адже з родиною жив там з 2003 року. Під час Революції Гідності повернувся захищати Батьківщину і згодом пішов воювати на Донбас.

У 2019 році в Італії Марківа засудили до 24 років ув'язнення за нібито вбивство у 2014 році на Донбасі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі. При цьому прямих доказів проти нацгвардійця сторона обвинувачення не надала.

за нібито вбивство у 2014 році на Донбасі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі. При цьому прямих доказів проти нацгвардійця сторона обвинувачення не надала. Більшість доказів нібито винуватості Марківа в суді були від російських пропагандистів : пропагандистського телеканалу Russia Today і сайту "Русская весна".

: пропагандистського телеканалу Russia Today і сайту "Русская весна". При цьому прокурори заявили, що не вважають повідомлення RT вирішальними для вироку, однак присяжним було заборонено обговорювати, що саме переконало їх у провині Марківа.

Згодом, українське слідство знайшло свідків, свідчення яких доводять невинуватість Марківа. Також сторона захисту вимагала включити до матеріалів справи документальний фільм "Не в тому місці. Не в той час", який підтверджує невинуватість військового.

Врешті під час розгляду апеляції 3 листопада 2020 року Марківа виправдали.

Більше про те, що відомо про Марківа та його справу – читайте у наших матеріалах.