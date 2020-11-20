Віталій Марків відновив службу в батальйоні імені Кульчицького
Віталій Марків, який нещодавно повернувся в Україну після кількарічного ув’язнення в італійській в’язниці, відновився на службі в Національній гвардії України. Щоправда, він ще перебуває у відпустці та проходить реабілітацію.
Після її завершення Марків планує повернутися у свій батальйоні імені Кульчицького. Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua.
Раніше Я – чинний військовослужбовець України, – Марків про плани на майбутнє
Службу я вже відновив. Офіційно перебуваю зараз у відпустці. У мене 26 днів, щоб пройти медичний огляд, реабілітацію. Потім плануємо з дружиною на кілька днів поїхати у відпустку десь на території України. Після – буде служба в Національній гвардії України,
– зауважив він.
Марків також додав, що займатися політикою не планує, але вже готовий їхати на передову. Щоправда, поки він зобов'язаний пройти медогляд і всі протокольні процедури.
"Я – особа аполітична. Військовослужбовці повинні бути поза політикою. Свої політичні погляди, на мою думку, військовослужбовець повинен висловлювати під час таємного голосування. Якщо присвятив себе військовій службі, тим більше що у мене підписаний контракт на 5 років, то бачу майбутнє поки у військовій кар'єрі", – додав він.
Нацгвардієць уточнив: він не хоче служити просто "для галочки" чи для певного звання, він цим живе та пишається.
Що відомо про справу Віталія Марківа в Італії та його повернення в Україну: коротко
- 30 червня 2017 року поліція Італії заарештувала Віталія Марківа в аеропорту Болоньї за підозрою у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.
- Нацгвардієць Марків воював на Донбасі, але до вбивства цивільних громадян – Роккелі та його російського перекладача Андрія Миронова під Слов’янськом не міг бути причетним.
- У липні 2019 року суд в італійському місті Павія засудив українця до 24 років неволі, визнавши його співучасником убивства. Жодних прямих доказів причетності українця до злочину не було.
- Офіційний Київ завжди наполягав на непричетності українця до злочину. За даними українського слідства, двоє журналістів загинули в результаті обстрілу російсько-терористичних військ.
- 3 листопада суд присяжних у Мілані виправдав українця та звільнив його із в’язниці. На кінцевому судовому засіданні була присутня українська делегація у складі глави МВС Авакова і омбудсмена Денісової
- Вже 4 листопада Марків повернувся в Україну. У день свого повернення він також зустрівся з президентом Зеленським.
- Тепер Україна готується відстоювати невинність Марківа в касаційному суді Італії після подачі відповідної скарги звинуваченням і потерпілою стороною.
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