Віталій Марків, який нещодавно повернувся в Україну після кількарічного ув’язнення в італійській в’язниці, відновився на службі в Національній гвардії України. Щоправда, він ще перебуває у відпустці та проходить реабілітацію.

Після її завершення Марків планує повернутися у свій батальйоні імені Кульчицького. Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua.

Раніше Я – чинний військовослужбовець України, – Марків про плани на майбутнє

Службу я вже відновив. Офіційно перебуваю зараз у відпустці. У мене 26 днів, щоб пройти медичний огляд, реабілітацію. Потім плануємо з дружиною на кілька днів поїхати у відпустку десь на території України. Після – буде служба в Національній гвардії України,

– зауважив він.

Марків також додав, що займатися політикою не планує, але вже готовий їхати на передову. Щоправда, поки він зобов'язаний пройти медогляд і всі протокольні процедури.

"Я – особа аполітична. Військовослужбовці повинні бути поза політикою. Свої політичні погляди, на мою думку, військовослужбовець повинен висловлювати під час таємного голосування. Якщо присвятив себе військовій службі, тим більше що у мене підписаний контракт на 5 років, то бачу майбутнє поки у військовій кар'єрі", – додав він.

Нацгвардієць уточнив: він не хоче служити просто "для галочки" чи для певного звання, він цим живе та пишається.

Що відомо про справу Віталія Марківа в Італії та його повернення в Україну: коротко