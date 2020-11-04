Марків відповів, чи повернеться колись в Італію
Нацгвардієць Віталій Марків 4 листопада нарешті повернувся в Україну. В італійській в'язниці воїн перебував з 2017 року. Однак наразі Марків не виключає варіанту, що одного разу таки відвідає Італію ще раз.
Військовий вдячний Італії за відчуття "європейськості" та можливість пожити у демократичній країні. Можливо, колись він ще туди повернеться. Про це Марків заявив в інтерв'ю "Радіо Свободі".
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Думаю, так (приїде ще раз в Італію – 24 канал). А чому ні? Звісно, я спочатку запитаюся, чи дійсно на мене не відкрили ще одну видуману справу,
– наголосив Марків.
Що ще Марків сказав про Італію
- Він не тримає зла на італійський народ, адже люди не причетні до вироку суду.
- Італія – країна, якій Марків вдячний за освіту та дах над головою.
- Без допомоги української діаспори в Італії звільнення було б неможливим.
Справа Марківа: деталі
- Віталія Марківа затримали під час його візиту до Італії у 2017 році.
- Нацгвардійця звинуватили у вбивстві італійського кореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача під час війни на Донбасі у 2014 році.
- Марків справді воював на Донбасі, однак до вбивства італійських медійників не причетний.
- Жодних прямих доказів вини Марківа не було, однак у липні 2019 року українця засудили до 24 років ув'язнення.
- 3 листопада 2020 року суд у Мілані виправдав Марківа. Воїна відпустили на волю.
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