Нацгвардієць Віталій Марків 4 листопада нарешті повернувся в Україну. В італійській в'язниці воїн перебував з 2017 року. Однак наразі Марків не виключає варіанту, що одного разу таки відвідає Італію ще раз.

Військовий вдячний Італії за відчуття "європейськості" та можливість пожити у демократичній країні. Можливо, колись він ще туди повернеться. Про це Марків заявив в інтерв'ю "Радіо Свободі".

Зауважте Готувався до найгіршого, але сталося диво, – Марків про своє звільнення

Думаю, так (приїде ще раз в Італію – 24 канал). А чому ні? Звісно, я спочатку запитаюся, чи дійсно на мене не відкрили ще одну видуману справу,

– наголосив Марків.

Що ще Марків сказав про Італію

Він не тримає зла на італійський народ, адже люди не причетні до вироку суду.

Італія – країна, якій Марків вдячний за освіту та дах над головою.

Без допомоги української діаспори в Італії звільнення було б неможливим.

Справа Марківа: деталі