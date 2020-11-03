Український нацгвардієць Віталій Марків вийшов на волю. Його відпустили з в'язниці після того, як апеляційний суд в Італії 3 листопада зняв з нього всі звинувачення.

Про те, що Віталій Марків вже покинув італійську в'язницю, де провів понад 3 роки, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України в телеграмі.

Важливо Суд в Італії виправдав та звільнив українця Віталія Марківа

Це надзвичайна подія! Ми довели, що справедливість є, справедливість існує. Мій вирок довів, що кремлівській пропаганді немає меж. Але правда перемагає, добро перемагає. Слава Україні!

– такими були перші слова українського воїна на волі.

В'язницю він покидав у супроводі української урядової делегації, що прибула на завершальне судове засідання в справі українського бійця.

На вулиці його чекали декілька десятків людей – це українці, які живуть в Італії, а також українські журналісти. Частина цих людей була й під судом, а згодом вони вітали матір Віталія.

Віталій Марків вийшов з в'язниці з українським національним прапором на спині, а також з футболкою з тризубом. Після звільнення він поспілкувався з людьми, що очікували його під в'язницею.

"Ми вистояли, показали, що можемо протистояти одній з найсильніших армій світу. Ми захисники, ми не окупанти. Ця перемога – у пам'ять усім загиблим військовим. Я не вірив, чесно, але чудо трапляється. Непереможний лише той, хто не здається", – заявив Марків.

Перші миті Віталія Марківа на волі: дивіться відео

Віталій Марків вийшов на волю з італійської в'язниці: дивіться відео



Віталій Марків вийшов з в'язниці / Фото з телеграм-каналу "Погляд Приходька"