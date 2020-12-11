Виправданого в Італії нацгвардійця Марківа заочно арештували у Росії
Нацгвардійця Віталія Марківа заочно арештували у Росії й цим, схоже, підтвердили, звідки ростуть ноги у його затриманні та кількарічному перебуванні за ґратами в Італії. Українцю у Росії пред’явили звинувачення за "вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою".
Заочний арешт Марківа у Росії санкціонував Басманний суд Москви. Про це повідомила прессекретарка суду Ірина Софінська у коментарі російському Интерфаксу.
До теми Віталій Марків як вирок російській пропаганді
Суд задовольнив клопотання слідчого про обрання щодо Марківа запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Звинувачення пред’явили за частиною 2 статті 105 Кримінального кодексу Росії – вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою загальнонебезпечним способом з мотивів політичної, ідеологічної, національної ненависті або ворожнечі.
Україна неодноразово заявляла про російський слід у затриманні та справі проти Віталія Марківа в Італії. Тепер ці заяви мають офіційне підтвердження.
Як відреагували в Україні
На зухвалі дії росіян вже відреагував глава МВС України Арсен Аваков. Він зазначив, що цим вчинком у Росії фактично визнали свою участь у спробі фальсифікації справи нацгвардійця.
Раніше Мені випало зіткнутися із підлістю пропаганди: Марків виголосив промову, повернувшись в Україну
Путінский режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: "На воре и шапка горит!" Україна ніколи не залишить свого солдата!
– написав він у твіттері.
Більше про справу Віталія Марківа читайте за посиланням.
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