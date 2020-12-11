Нацгвардійця Віталія Марківа заочно арештували у Росії й цим, схоже, підтвердили, звідки ростуть ноги у його затриманні та кількарічному перебуванні за ґратами в Італії. Українцю у Росії пред’явили звинувачення за "вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою".

Заочний арешт Марківа у Росії санкціонував Басманний суд Москви. Про це повідомила прессекретарка суду Ірина Софінська у коментарі російському Интерфаксу.

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Суд задовольнив клопотання слідчого про обрання щодо Марківа запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. Звинувачення пред’явили за частиною 2 статті 105 Кримінального кодексу Росії – вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою загальнонебезпечним способом з мотивів політичної, ідеологічної, національної ненависті або ворожнечі.

Довідка: Кримінальна справа проти Марківа стосується подій 2014 року, коли під мінометним обстрілом в районі села Андріївка під Слов'янськом загинув італійський репортер Андреа Роккеллі і його перекладач, росіянин Андрій Миронов.



Фігурантом у цій справі Марків вже встиг побувати в Італії, де пробув під вартою довгих 3 роки. Суд у місті Павія взагалі засудив українця до 24 років ув’язнення. Втім, офіційний Київ завжди наполягав на непричетності українця до злочину. За даними українського слідства, двоє журналістів загинули в результаті обстрілу російсько-терористичних військ. 3 листопада суд присяжних у Мілані виправдав українця та звільнив його із в’язниці.

Україна неодноразово заявляла про російський слід у затриманні та справі проти Віталія Марківа в Італії. Тепер ці заяви мають офіційне підтвердження.

Як відреагували в Україні

На зухвалі дії росіян вже відреагував глава МВС України Арсен Аваков. Він зазначив, що цим вчинком у Росії фактично визнали свою участь у спробі фальсифікації справи нацгвардійця.

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Путінский режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: "На воре и шапка горит!" Україна ніколи не залишить свого солдата!

– написав він у твіттері.

Путінский режим фактично визнав свою участь у спробі фальсифікації справи Нацгвардійця Віталія Марківа. А коли не вдалося – розпочинає неприховане власне переслідування! Як то кажуть у Росії: «На воре и шапка горит!» Україна ніколи не залишить свого солдата! pic.twitter.com/sRDRJXWx2p — Arsen Avakov (@AvakovArsen) December 11, 2020

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