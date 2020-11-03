Апеляційний суд Італії 3 листопада виправдав українського нацгвардійця Віталія Марківа. Після тривалого судового процесу українського військового відпустили з в'язниці, а вже в середу, 4 листопада, він повернеться на Батьківщину.

Про те, що Віталій Марків вже невдовзі повернеться додому, розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в ефірі одного з телеканалів. Також про це у своєму фейсбуці розповіла омбудсмен Людмила Денісова.

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У найближчі годину-півтори ми поїдемо до в'язниці й заберемо звідти Віталія Марківа. Я сподіваюся, що вже завтра він буде в Україні,

– заявив глава українського МВС.

Він розповів, що після того, як українська делегація забере нацгвардійця, вони разом переночують в Італії, а вже зранку полетять у Київ. Також про це розповіла й Людмила Денісова.

"Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі нашого Героя, повністю виправдавши його. Справедливість є! Віталій Марків повертається з нами на Батьківщину", – повідомила омбудсмен.

До слова, на підтримку українського нацгвардійця під міланським судом зібралися декілька десятків українців. Вони оплесками зустріли матір українського воїна.

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