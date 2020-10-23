Справу затриманого за напад та спробу зґвалтування журналістки "Інтера" Анастасії Лугової у поїзді Маріуполь – Київ незабаром почнуть розглядати у суді. Віталій Рудзько, якого підозрюють у злочині, досі перебуває у СІЗО.

Про скерування до суду матеріалів гучної справи про напад на журналістку в поїзді повідомили у прокуратурі Києва. Обвинувачі намагатимуться домогтися для звинуваченого 5 років позбавлення волі.

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Інкримінують зловмиснику нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, крадіжку та сексуальне насильство.

Що відомо про напад на Анастасію Лугову

31 липня 2020 нетверезий чоловік, який прямував до Києва з Маріуполя, намагався зґвалтувати жінку. Вона їхала у купе разом із сином, але присутність дитини зловмисника не зупинила.

Підозрюваний жорстоко побив постраждалу, проте їй вдалося втекти від зловмисника. Допомогла потерпілій провідниця іншого вагону, яка повідомила про інцидент начальника потягу. Буйного чоловіка затримали після прибуття поїзду до Києва.

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Ця подія мала великий резонанс й вкотре підняла питання безпеки у поїздах – після цієї справи до потягів Укрзалізниці повернулися співробітники МВС.

Мінус два роки

З моменту затримання підозрюваний перебував під арештом. Ще на початку серпня у прокуратурі Києва обіцяли, що йому "світить" до 7 років тюрми.

Хто такий Віталій Рудзько

Про самого зловмисника відомо не дуже багато. Він жив у Запоріжжі та вже був засуджений за вчинення крадіжки.

За деякими даними, під час нападу чоловік перебував під впливом наркотичних речовин.