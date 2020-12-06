6 грудня в Україні відзначають День Збройних сил. З цієї нагоди військових привітав президент Володимир Зеленський.

Докладніше про вітання Зеленського з Днем Збройних сил.

У своєму вітанні президент звернувся до військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та ветеранів війни на Донбасі. Його слова опублікував пресцентр Об’єднаних сил.

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Вiтаю вас із професійним святом – Днем Збройних Сил України. Це свято мужніх і впевнених у своїй силі воїнів. Спираючись на всенародну підтримку, ви щоденно виконуєте важку та небезпечну роботу – зі зброєю в руках забезпечуєте мир і безпеку наших громадян,

– наголосив Зеленський.

Він зауважив, що бути військовослужбовцем ЗСУ – нелегко. Адже саме на плечах українських воїнів лежить найбільший тягар відповідальності за долю української держави та захист її територіальної цілісності.

"Ви першими станете на шляху ворога, рішуче зупиняєте його агресивні наміри та виборюєте для нашої держави свободу", – підкреслив очільник держави.

Він додав, що сьогодні, у день свого професійного свята, десятки тисяч українських воїнів продовжують виконувати складні завдання на сході України. Мовиться передусім про протидію російському агресору та забезпечення перемир’я.

"У цей день ми схиляємо голови перед пам'яттю героїв, які віддали своє життя за Україну. Їxній подвиг житиме вічно та слугуватиме взірцем чесного й самовідданого служіння Вітчизні", – зазначив президент.

На завершення він від імені українського народу подякував бійцям і ветеранам за сумлінне виконання обов'язку, відвагу, мужність і героїзм. Водночас побажав воїнам і їхнім рідним міцного здоров'я, добробуту, незламності духу, нових успіхів і перемог на благо України.

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