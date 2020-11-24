Вітчим підірвав боєприпас при дітях на окупованому Донбасі: 2-річний малюк втратив око
В окупованому Шахтарську чоловік підпалив гранатометний постріл, бо хотів показати дітям "фейєрверк". Через це він разом із дітьми потрапив у лікарню.
Усі вони отримали осколкові поранення, а 2-річна дитина залишилася без ока. Про це повідомляють ЗМІ окупантів, пише 24 канал.
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30-річний чоловік знайшов корпус гранатометного пострілу (гранатометна граната з'єднана з пороховим зарядом – 24 канал) та вирішив принести його додому.
Ввечері він покликав 3 неповнолітніх дітей у двір будинку, дістав зі свого рюкзака боєприпас, закрутив його в землю та підпалив – стався вибух.
Де розташоване місто Шахтарськ: дивіться на карті
Вибухи на Донбасі
- 10 листопада на вибуховому пристрої підірвалися 2 людей у Волновасі, яка перебуває під контролем України. Їх госпіталізували.
- Раніше поблизу шахти в окупованій Горлівці спрацював вибуховий пристрій. Загинули троє людей – батьком, син та племінником.
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