В Україні 30 листопада прогнозують погіршення погодних умов. У південних та центральних областях падатиме мокрий сніг та дощ. Крім того, на півдні та сході дутимуть сильні вітри. А на більшості територій місцями буде ожеледиця на дорогах.

Про погіршення погодних умов в Україні 30 листопада повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Значний мокрий сніг та дощ, а також налипання мокрого снігу прогнозують у таких областях:

Одеській;

Миколаївській;

Кіровоградській;

Черкаській;

Полтавській.

На півдні та сході пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду. На дорогах країни, крім південного сходу, місцями буде ожеледиця. Таким погодним умовам надали І рівень небезпечності – жовтий.

Погіршення погоди може призвести до порушень руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

До слова, про сніг з дощем та ожеледицю в останній день осені попереджала і синоптикиня Наталка Діденко.

Погода взимку: що прогнозують синоптики

За словами синоптика Леоніда Горбаня, взимку погода періодично змінюватиметься. У грудні прогнозують значні опади, а в січні – відлигу.

На початку грудня середня температура становитиме +4...+5 градусів. Однак можливі також і морози. Протягом місяця періодично сніжитиме.

У січні ситуація буде схожою – вдень стовпчики термометрів підійматимуться вище 0 градусів, вночі – будуть морози.

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