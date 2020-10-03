Екокатастрофа на Камчатці: тисячі загиблих тварин та десятки постраждалих людей – відео
Внаслідок витоку нафти біля Камчатки на берег викинуло тисячі мертвих тварин. Крім того, через забруднення навколишнього середовища постраждали близько 30 людей.
На узбережжі поблизу Петропавловська-Камчатського знаходять тисячі мертвих риб, восьминогів, молюсків, морських їжаків, птахів та навіть ссавців. Про це повідомляє російське РБК.
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Виконувач обов'язків міністра природних ресурсів та екології Камчатського краю Олексій Кумарьков переконаний, що причиною загибелі морських тварин могло стати хімічне забруднення води, а на берег їх викинув шторм.
Що відомо про постраждалих людей
Про масову загибель тварин повідомили жителі Курильських островів. Крім того, у телеграм-каналі Mash повідомили, що від забруднення води постраждали вже 30 людей, серед них і діти.
Деякі потерпілі отримали опік слизової під час проголювання пляжем. Місцеві серфери скаржились на погіршення зору.
Що відбувається на Камчатці
- Раніше в мережі поширили інформацію про витік нафтопродуктів у Авачинську затоку біля Камчатки. Російська влада всіляко заперечувала це.
- Російський журналіст Юрій Дудь опублікував відео з вертольота, де чітко видко чорну рідину у воді затоки.
- У Мінприроди Росії таки підтвердили, що у воді виявили перевищення вмісту нафтопродуктів і фенолу.
- Існують 2 версії, чому вода забруднена: витік нафтопродуктів із вантажних суден, що проходили через затоку, або внаслідок військових навчань Тихоокеанського флоту Росії.
- Своєю чергою, флот стверджує, що до ситуації не причетний.
Дивіться відео, на берег викинуло тисячі морських мешканців:
Дивіться відео, на берег викинуло морських тварин: