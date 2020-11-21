В Україні почалися другі вихідні періоду дії карантину вихідного дня. Тим часом банки відзвітували, як змінився обсяг операцій через POS-термінали під час перших "карантинних" суботи та неділі 14 та 15 листопада.

Обсяг банківських операцій через термінали за вихідні 14 та 15 листопада, коли вперше почав діяти карантин вихідного дня, помітно зменшився. Про це розповіли в інформаційному агентстві Інтерфакс-Україна.

Зверніть увагу В Україні знову почався карантин вихідного дня: що заборонено

Яку інформацію оприлюднили банки щодо транзакцій на вихідних

Банк "Південний"

Кількість операції через POS-термінали зменшилася на 24,5%, обіг – на понад як 55%.

У будні дні активність та сума транзакцій не змінилися.

З 9 до 15 листопада 76% операцій відбулися у будні.

"Приватбанк"

14 листопада у порівнянні з 6 листопада кількість операцій через термінали впала на 11%.

Інформації щодо неділі 15 листопада банк не надав.

Водночас протягом 9 – 12 листопада (за кілька днів до початку дії карантину вихідного дня) люди здійснили на 37% більше операцій, ніж тиждень до того.

"Укрексімбанк"

Тижневі операції скоротилися на 13% проти позаминулого тижня.

"Райффайзен Банк Аваль"

14 листопада обсяг розрахунків через термінали впав на 30,6% проти 7 листопада.

15 листопада – впав на 46,9% проти 8 листопада.

На 90% скоротились обсяги операцій у торгівлі.

Читайте також Повний локдаун на 2 тижні: мер Франківська Марцінків оприлюднив плани Кабміну щодо карантину

Дані UPC

В Українському процесинговому центрі (UPC) кажуть, що проти вихідних 7 та 8 листопада через тиждень кількість операцій через термінали загалом скоротилась на 27%, а обіг – на 45%.

При цьому у будні кількість операцій зросла на 6%.

Ці дані отримали за результатами операцій за 7,8 мільйона картками 19 банків-клієнтів UPC 14 та 15 листопада.