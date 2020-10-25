Тільки за останній тиждень кандидат у президенти США від Демократичної партії Джозеф Байден витратив на телевізійну рекламу 45 мільйонів доларів. А загалом за кампанію сума сягнула рекордної позначки у 582 мільйони.

Скільки тратять Трамп і Байден на рекламу

Про це написало видання The Hill 23 жовтня з посиланням на дослідження Advertising Analytics. 582 мільйони доларів на ТБ-рекламу від Джо Байдена – це рекордна сума за всю історію президентських виборів у США.

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Тобто жоден інший кандидат ніколи стільки грошей не витрачав. Цікаво, що ця сума зросте – Байден зарезервував на останні 10 днів до виборів ще телевізійного часу на 57 мільйонів доларів.

При цьому, як зазначають аналітики, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп (чинний президент США) за два роки витратив на виборчу кампанію 342 мільйони доларів. Зарезервованого часу в нього ще на 50 мільйонів.

До слова, Трамп витратив більше грошей за Байдена на рекламу у додатках компаній Facebook і Google, але ненабагато – 14 мільйонів проти 12,7.

Які загальні витрати на вибори у США

Загальні витрати на кампанію 2020 року, як підрахували фахівці, сягнуть 11 мільярдів доларів – це на 50% більше, ніж витратили на кампанію у 2016 році.

А скільки коштують вибори в Україні

Вибори президента України, до слова, обійшлися державному бюджету у 2,5 мільярда гривень (приблизно 90 мільйонів доларів) . Однак які загальні витрати на кампанію – ніхто не рахував.

. Однак які загальні витрати на кампанію – ніхто не рахував. Схожа ситуація й на місцевих виборах у 2020: за приблизними підрахунками експертів, партії витрачали 4,5 мільйона доларів за місяць лише на рекламу. Та офіційної статистики ми не дізнаємося.

Вибори президента США у 2020 році, нагадаємо, відбудуться 3 листопада. Та окрім президента американці обиратимуть також і віцепрезидента, Палату представників, третину Сенату, губернаторів 13 штатів і територій.