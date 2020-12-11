Енергоексперти скептично оцінюють кандидатуру екстопменеджера НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Про це мовиться у статті "Енергетиці потрібен сміливий. З якими викликами зіткнуться кандидати на пост нового міністра?", опублікованій сьогодні 11 грудня виданням "Українські новини".

Юрій Вітренко був звільнений у травні 2020 у зв'язку з оптимізацією організаційної структури держкомпанії, однак перед своїм відходом він публічно звинуватив главу НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва та заявив, що захист інтересів України у відносинах з Газпромом більше не є пріоритетом. Крім того, у Вітренка – прямий конфлікт інтересів. Адже він вимагає у суді 20 млн доларів у "Нафтогазу",

– зазначили автори статті.

У статті також цитується думка директора енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України Валентина Землянського, який вважає Вітренка – найменш відповідним кандидатом на пост міністра енергетики.

"У мене великі сумніви щодо його професіоналізму. Так, ті досягнення, що він собі приписує – перемога у Стокгольмському арбітражі – це прекрасно, але куди подіти європейських юристів, яким відправили багато грошей, потім на премії виписали мільйони, адже працювала команда, а не один пан Вітренко. "Нафтогаз Трейдинг", який він створив, взагалі був збитковим раніше. Програма видобутку 2020 була провалена, і ця відповідальність на топменеджерові Вітренко", – вважає Валентин Землянський.

На думку експертів, Юрій Вітренко – досить вузький фахівець, тоді як енергетика сьогодні вимагає приходу професіонала, знайомого з проблемами різних ринків – і електроенергії, і вугілля, і газу. Також про Вітренка кажуть, як про досить різку людину, яка здатна провокувати конфліктні ситуації, що також не зіграє на користь вирішення проблем, які накопичилися в енергосекторі.

"Вітренку я не вірю. Бачив, що він може взяти участь у відборі, але пішов на конфлікт з владою, його звільнення з "Нафтогазу" не просто так сталося. І він не фахівець, він займався тільки газом, а як він буде електроенергією займатися, не уявляю. А ще ж є ринок вугілля", – підкреслив у статті Дмитро Марунич.

Як раніше повідомлялося, виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко подав позов до Печерського суду Києва у зв'язку з невиплатою йому премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над "Газпромом".

Нагадаємо, як повідомив енергоексперт Валентин Землянський, Вітренко провалив програму збільшення газовидобутку у 2017 році, який повинен був стати базовим для розвитку галузі. Згідно з програмою за три роки – до 2020 – Україна повинна була збільшити видобуток, щоб повністю забезпечувати себе газом. Але на розвиток газовидобутку у 2017 році була спрямована лише третина запланованих коштів, що фактично зупинило програму на старті.