На саміті "Великої двадцятки" – G20 – президент США Дональд Трамп зміг висидіти тільки 2 години. А потім дочасно покинув захід та поїхав грати у гольф.

Дональд Трамп не висидів на саміті лідерів країн "Великої двадцятки" (G20), які якраз обговорювали COVID-19. Як пише The Guardian, чинний глава Білого дому вирішив не обговорювати спільну відповідь світу на виклики пандемії, попри майже 200 тисяч нових хворих у США за минулі 24 години.

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Саміт G20 запланований на 2 дні – суботу та неділю 21 та 22 листопада відповідно. У перший день Трамп після менше ніж 2 годин участі в онлайн-конференції покинув Білий дім і поїхав у свій гольф-клуб у Вірджинії, як зауважили у CNN.

Наразі на саміті президента США тимчасово представляють міністр фінансів Стівен Мнучін і його економічний радник Ларрі Кадлоу. Тим часом у ЗМІ вже опублікували кадри, як Трамп грає в гольф замість спілкування зі світовими лідерами.



Трамп поїхав грати у гольф замість участі у саміті G20 / Фото АР

Однак Трамп, як пише Observer, начебто натякнув лідерам країн "Великої двадцятки", що у неділю планує таки брати участь у саміті. Цього дня будуть обговорювати економічні проблеми світу (до слова, на G20 припадають 85% світового ВВП) та проблеми клімату.

Цікаво, що майже всі американські видання, які написали про цю подію, наголошують, що втрата інтересу у Трампа до міжнародної політики дуже помітна після того, як стало відомо про його поразку на президентських виборах. Чинний очільник США, нагадаємо, досі так і не визнав перемогу Байдена.



Попередні результати виборів президента США 2020 року / Інфографіка 24 каналу

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