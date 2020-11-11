Віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков захворів на коронавірус. Про свою хворобу урядовець повідомив у середу, 11 листопада. Він почувається нормально, лише температура тіла дещо вища за норму.

Олексій Резніков ще з вечора понеділка перебував на самоізоляції, а 11 листопада отримав позитивні результати ПЛР-тесту. Про це сам віцепрем'єр повідомив у фейсбуці.

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Я і без ПЛР людина оптимістично-позитивна, але тест підтвердив це напевно. Почуваюсь нормально. Запахи, смаки – все "ок". Зрадів, відчувши аромат смаженої цибульки,

– пожартував Резніков.

Він розповів, що температура тіла є лише трішки вищою за норму. Натомість легку ломоту в тілі він порівняв з наслідками занять спортом. Втім, зауважив: у його випадку причини не тішать.

Крім того, Олексій Резніков пожартував, що тепер своїм голосом з легкою хриплістю міг би скласти конкуренцію Висоцькому. Втім, не співає, бо дружина цього не витримає.

"Всім вам здоров'я, бережіть себе й близьких, ну і 36,6 у кожну хату. Міцно віртуально обнімаю усіх!" – наголосив віцепрем'єр.

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