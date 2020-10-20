Видавництво Vivat отримало понад 9 тисяч попередніх замовлень книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Саме стільки екземплярів замовили за перший день після рішення суду про її заборону.

Через таку кількість замовлень система платежів ввела фінансовий моніторинг транзакцій. Про це у коментарі "Суспільному" розповіла генеральна директорка видавництва Юлія Орлова.

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За її словами, платежі проходять повільніше, тому видавництво не може сказати, скільки замовлень вже оплатили.

Фінмоніторинг ми не можемо скасувати. Нам показувало, що в нас було по три замовлення в секунду. Не кожну секунду, але й таке було,

– зазначила Орлова.

Наразі у видавництві не вирішили, наскільки великим буде новий тираж. Спершу планували 10 тисяч, потім – більше. "На 15 тисяч у нас не вистачило паперу, і його ніде немає, тому що зараз вибори, і весь папір пішов на них", – уточнила гендиректорка видавництва.

Та додала, що, ймовірно, зупиняться таки на 15 тисячах. А далі збиратимуть замовлення, і якщо вони ще будуть, тоді надрукують наступний тираж.

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