Видавництво Vivat випустить аудіоверсію книги "Справа Василя Стуса". Озвучить Василя Стуса український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв.

Щоб книга легше сприймалася на слух, для аудіоверсії її адаптують та дещо скоротять. Про це повідомила працівниця Vivat у фейсбуці.

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Водночас у видавництві наголосили, що українці можуть не хвилюватися: "найважливіше точно буде озвучено".

Автор книги Вахтанг Кіпіані вже прокоментував новину.

Чудова ранкова новина. "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії. Стус звучатиме голосом мого чудового друга, режисера та актора Ахтем Сеітаблаєв,

– заявив Кіпіані.

Окрім того, Vivat вже друкує новий наклад "Справи Василя Стуса". Кіпіані розповів, що надрукують ще 15 000 книг.

Суд над "Справою Василя Стуса": що відомо

19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва прийняв рішення про заборону книги Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса". Таким рішенням суд задовольнив позов кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Проросійський політик наголосив, що деякі цитати з книги про Стуса порушує його честь та гідність.

Доки рішення про заборону книги ще не набрало чинності, видавництво Vivat вирішило надрукувати ще один наклад книги.

Кіпіані вважає, що у "Справі Василя Стуса" Медведчук виглядає нікчемною маленькою людиною, яка просто виконує завдання радянської влади.

Рішення суду обурило українців. Вони висловлюють своє обурення у мережі і влаштовують акції на підтримку книги.

Цитати, за які судився Медведчук / Інфографіка 24 каналу