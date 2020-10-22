У Росії почалося виверження вулкана, попіл злетів на 10 кілометрів: відео
На півострові Камчатка пізно ввечері 21 жовтня розпочалося виверження вулкана Безіменний. Вчені його прогнозували, однак розмах виявився значнішим – попіл піднявся на 10 кілометрів і на десятки кілометрів простягнувся навсібіч.
Про виверження вулкана Безіменний на Камчатці розповіли в Интерфаксе. Інформаційному агенству відомості передала Камчатська філія Єдиної геофізичної служби РАН.
Нагадаємо Землетрус стався біля Аляски магнітудою 7,5: виникла загроза цунамі
Зараз спостерігати за вулканом вже не вдається через велетенську хмару попелу, але початок виверження потрапив на відео.
Точніші відомості про масштаби викиду доступними стануть після появи зображень зі супутників. Однак вже відомо, що:
- Вулкан Безіменний викинув стовп попелу на висоту у понад 10 кілометрів над рівнем моря.
- Поруч із Безіменним вулканічну активність проявляє й інша гора – Ключевська сопка.
- Тобто, вивергаються одночасно два вулкани, а супроводжують явище підземні поштовхи.
- Хмара попелу сягнула 44 кілометри на захід від епіцентру та 36 кілометрів на схід.
- Однак рухається попіл на північ (тобто на територію Росії, а не Японії чи США).
- У регіоні встановили найвищий – червоний – код небезпеки для авіації.
Учені спрогнозували виверження заздалегідь – ще 4 жовтня. Але про точні його масштаби відомо не було.
Що відомо про вулкан Безіменний?Це один з найактивніших вулканів світу. Розташований він у Росії на Камчатці. Висота вулкану – 2882 метри. Останнє значне виверження було у березні 2019 року.
30 березня 1956 Безіменний викинув попіл на 40 кілометрів угору, за цією подією вулканологи запровадили type Bezymianny – окремий тип у класифікації небезпечних вулканічних вивержень.
До слова Останнє велике виверження вулкану було в Індонезії у серпні 2020
Виверження вулкана Безіменний сталося на Камчатці: розташування на мапі