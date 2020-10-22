На півострові Камчатка пізно ввечері 21 жовтня розпочалося виверження вулкана Безіменний. Вчені його прогнозували, однак розмах виявився значнішим – попіл піднявся на 10 кілометрів і на десятки кілометрів простягнувся навсібіч.

Про виверження вулкана Безіменний на Камчатці розповіли в Интерфаксе. Інформаційному агенству відомості передала Камчатська філія Єдиної геофізичної служби РАН.

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Зараз спостерігати за вулканом вже не вдається через велетенську хмару попелу, але початок виверження потрапив на відео.

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный - он выбросил в воздух столб пепла на высоту около 10 км над уровнем моря. Сейчас вулкан частично закрыт облаками, а более точную оценку масштаба удастся получить только с появлением спутниковых данныхhttps://t.co/GKtR9ZFCFr pic.twitter.com/J7lslhL3Ha — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) October 22, 2020

Точніші відомості про масштаби викиду доступними стануть після появи зображень зі супутників. Однак вже відомо, що:

Вулкан Безіменний викинув стовп попелу на висоту у понад 10 кілометрів над рівнем моря.

Поруч із Безіменним вулканічну активність проявляє й інша гора – Ключевська сопка.

Тобто, вивергаються одночасно два вулкани, а супроводжують явище підземні поштовхи.

Хмара попелу сягнула 44 кілометри на захід від епіцентру та 36 кілометрів на схід.

Однак рухається попіл на північ (тобто на територію Росії, а не Японії чи США).

У регіоні встановили найвищий – червоний – код небезпеки для авіації.

Учені спрогнозували виверження заздалегідь – ще 4 жовтня. Але про точні його масштаби відомо не було.

Що відомо про вулкан Безіменний? Це один з найактивніших вулканів світу. Розташований він у Росії на Камчатці. Висота вулкану – 2882 метри. Останнє значне виверження було у березні 2019 року.



30 березня 1956 Безіменний викинув попіл на 40 кілометрів угору, за цією подією вулканологи запровадили type Bezymianny – окремий тип у класифікації небезпечних вулканічних вивержень.

До слова Останнє велике виверження вулкану було в Індонезії у серпні 2020

Виверження вулкана Безіменний сталося на Камчатці: розташування на мапі