Вулкан Етна прокинувся на Сицилії: вражаючі фото та відео
Ввечері 13 грудня в Італії розпочалось виверження Етни. Пред тим, як прокинувся найбільший діючий вулкан Європи, стався землетрус магнітудою 2,7.
Попіл вкрив вулиці Катанії
Виверження розпочалось о 21:20 за місцевим часом. Про активність Етни повідомив портал Volcano Disconery.
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Одразу після початку виверження потоки лави піднімались в небо на сотню метрів. Попіл вкрив усе на території, що навколо. Під покрив потрапили автомобілі, будинки та вулиці у Катанії. Такі "шлейфи" попелу сягали до 5 кілометрів.
Аеропорт Катанії працює у звичайному режимі
Вранці 14 грудня Етна дещо заспокоїлась. Отож, робота аеропорту Катанії порушена не було.
Дивіться фото та відео з виверженням вулкану:
Що відомо про вулкан Етна
- Етна – найвищий та найбільш активний вулкан Європи.
- Розташований на острові Сицилія, що в Італії.
- Висота – 3 359 метрів.
- У 1981 році навколо вулкану було створено національний заповідник.
- Найбільш сильними були виверження у 2001 та 2015 роках.
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