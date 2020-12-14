Ввечері 13 грудня в Італії розпочалось виверження Етни. Пред тим, як прокинувся найбільший діючий вулкан Європи, стався землетрус магнітудою 2,7.

Попіл вкрив вулиці Катанії

Виверження розпочалось о 21:20 за місцевим часом. Про активність Етни повідомив портал Volcano Disconery.

Читайте також У Росії розпочалось виверження вулкану Ключевська Сопка: з жерла витікає лава – відео

Одразу після початку виверження потоки лави піднімались в небо на сотню метрів. Попіл вкрив усе на території, що навколо. Під покрив потрапили автомобілі, будинки та вулиці у Катанії. Такі "шлейфи" попелу сягали до 5 кілометрів.

Аеропорт Катанії працює у звичайному режимі

Вранці 14 грудня Етна дещо заспокоїлась. Отож, робота аеропорту Катанії порушена не було.

Дивіться фото та відео з виверженням вулкану:

#Etna - 14 Dicembre 2020 | Appena concluso il secondo “mini episodio” di forte attività esplosiva al cratere di sudest. In foto l’acme dell’episodio visto da Acicatena. #sicily #volcanoes #eruption



©️Photo Credit: Fabrizio Zuccarello | Tutti i diritti sono riservati pic.twitter.com/TXI7OQazeN — EtNative (@EtNativo) December 14, 2020

#Italy

Additional video shot by cellphone of the Mt Etna eruption and ‘lava fountain’ in Italy overnight.



: Original Unknown



pic.twitter.com/znEQnSC8SD — Shane B. Murphy (@shanermurph) December 14, 2020

Що відомо про вулкан Етна