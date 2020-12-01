Днями на індонезійському острові Лембата прокинувся вулкан Левотоло. Він викинув стовп попелу на 4 кілометри у висоту.

Через активізацію вулкану свої домівки були вимушені покинути 4 628 людей. Про це із посиланням на Національне агентство з надзвичайних ситуацій Індонезії пише Xinhua.

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Усіх евакуйованих перемістили до 7 визначених пунктів.

Рятувальники встановили громадські кухні й центр надання медичної допомоги, а також забезпечили евакуйованих питною водою,

– мовиться у повідомленні.

Щоправда, люди відчувають нестачу наметів, товарів для немовлят, масок, ковдр, спального обладнання та іншого спорядження.

Вулкан Левотоло прокинувся: відео

İndoneziyada Levotolo vulkanı püskürdü pic.twitter.com/XVt0U2UVdT — azevoice (@azevoice) November 29, 2020

volcán #Levotolo se despertó después de 8 años de hibernación. La columna de ceniza y humo se elevó a una altura de 4 kilómetros. Las autoridades indonesias han prohibido los vuelos en esta parte del país y han cerrado el aeropuerto local. pic.twitter.com/ApDvOBIDyG — #triangulaciondepiñera (@kinterano_2020) November 29, 2020

Індонезійський вулкан Левотоло на карті: