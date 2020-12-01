В Індонезії через виверження вулкану евакуювали тисячі людей: подробиці
Днями на індонезійському острові Лембата прокинувся вулкан Левотоло. Він викинув стовп попелу на 4 кілометри у висоту.
Через активізацію вулкану свої домівки були вимушені покинути 4 628 людей. Про це із посиланням на Національне агентство з надзвичайних ситуацій Індонезії пише Xinhua.
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Усіх евакуйованих перемістили до 7 визначених пунктів.
Рятувальники встановили громадські кухні й центр надання медичної допомоги, а також забезпечили евакуйованих питною водою,
– мовиться у повідомленні.
Щоправда, люди відчувають нестачу наметів, товарів для немовлят, масок, ковдр, спального обладнання та іншого спорядження.
Вулкан Левотоло прокинувся: відео
Індонезійський вулкан Левотоло на карті:
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