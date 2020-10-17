Війна в Карабасі: армія Азербайджану взяла під свій контроль ще низку населених пунктів
Офіційний Баку заявив, що у звільнив з-під вірменської окупації в Нагірному Карабасі ще кілька населених пункти. Мовиться про взяття під контроль трьох сіл у Ходжавендському районі.
Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв. Відповідний допис він написав у твіттері.
Акутально Азербайджан заявив про масштабний ракетний обстріл із боку Вірменії: фото і відео руйнувань
Над якими селами встановила контроль азербайджанська армія
- Хирманджиг,
- Агбулаг,
- Ахуллу.
Які населені пункти Азербайджан звільнив раніше
- Аріш (Физулинський район),
- Дошулу (Джабраїльський район),
- Едише, Дудукчі, Едиллі, Чирагуз (усі – Ходжавендський район).
Раніше Алієв заявляв, що армія Азербайджану звільнила щонайменше 40 населених пунктів Нагірного Карабаху. Зокрема, місто Джабраїл, 9 сіл Джабраїльського району та кілька населених пунктів у Ходжавендському та Фізулійському районах.
До речі Туреччина запропонувала Росії зустрітися і поговорити про Карабах
Ситуація в Нагірному Карабасі: коротко
- Бойові дії тут тривають уже впродовж кількох тижнів на різних напрямках. Є втрати як серед військових, так і серед цивільного населення з обидвох сторін. Також кожна країна заявляє про значні пошкодження та ліквідацію військової техніки.
- Почалося все вранці 27 вересня. Тоді на кордоні Вірменії та Азербайджану – в Нагірному Карабасі – відновилися бойові дії. Сторони звинувачують одна одну в провокації конфлікту.
- У підсумку Азербайджані, Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабаській республіці оголосили воєнний стан і мобілізацію.
- Згодом Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я. Вогонь мали припинити о 12:00 10 жовтня. Однак тиша тривала лише декілька годин, і держави знову поновили бойові дії.
- ЄС, НАТО, Україна та Росія закликають країни припинити бойові дії та відновити перемовини. Натомість Туреччина заявила, що підтримуватиме дії Азербайджану та назвала Вірменію "найбільшою загрозою миру в регіоні".
- Нагірний Карабах – регіон населений вірменами у складі Азербайджану. Боротьба за цю територію триває вже понад століття.
- Поточний конфлікт фактично розпочався у 1988 році, коли Нагірний Карабах захотів вийти зі складу Азербайджанської СРСР і увійти до складу Вірменської. А наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль.