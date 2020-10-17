Офіційний Баку заявив, що у звільнив з-під вірменської окупації в Нагірному Карабасі ще кілька населених пункти. Мовиться про взяття під контроль трьох сіл у Ходжавендському районі.

Про це повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв. Відповідний допис він написав у твіттері.

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Над якими селами встановила контроль азербайджанська армія

Хирманджиг,

Агбулаг,

Ахуллу.

Доблестная Азербайджанская армия освободила села Хырманджиг, Агбулаг, Ахуллу Ходжавендского района. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах – это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 16, 2020

Які населені пункти Азербайджан звільнив раніше

Аріш (Физулинський район),



Дошулу (Джабраїльський район),

Едише, Дудукчі, Едиллі, Чирагуз (усі – Ходжавендський район).

Раніше Алієв заявляв, що армія Азербайджану звільнила щонайменше 40 населених пунктів Нагірного Карабаху. Зокрема, місто Джабраїл, 9 сіл Джабраїльського району та кілька населених пунктів у Ходжавендському та Фізулійському районах.

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Ситуація в Нагірному Карабасі: коротко

Бойові дії тут тривають уже впродовж кількох тижнів на різних напрямках. Є втрати як серед військових, так і серед цивільного населення з обидвох сторін. Також кожна країна заявляє про значні пошкодження та ліквідацію військової техніки.

Також кожна країна заявляє про значні пошкодження та ліквідацію військової техніки. Почалося все вранці 27 вересня. Тоді на кордоні Вірменії та Азербайджану – в Нагірному Карабасі – відновилися бойові дії. Сторони звинувачують одна одну в провокації конфлікту.

У підсумку Азербайджані, Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабаській республіці оголосили воєнний стан і мобілізацію.

Згодом Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я. Вогонь мали припинити о 12:00 10 жовтня. Однак тиша тривала лише декілька годин, і держави знову поновили бойові дії.

ЄС, НАТО, Україна та Росія закликають країни припинити бойові дії та відновити перемовини. Натомість Туреччина заявила, що підтримуватиме дії Азербайджану та назвала Вірменію "найбільшою загрозою миру в регіоні".

Нагірний Карабах – регіон населений вірменами у складі Азербайджану. Боротьба за цю територію триває вже понад століття.

Поточний конфлікт фактично розпочався у 1988 році, коли Нагірний Карабах захотів вийти зі складу Азербайджанської СРСР і увійти до складу Вірменської. А наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль.

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