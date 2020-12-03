Азербайджан вперше оголосив кількість загиблих у Карабасі: дані
В Азербайджані вперше оголосили кількість їх загиблих військовослужбовців у війні в Нагірному Карабасі. У Міністерстві оборони зазначили, що зафіксували 2 783 тіла. Ще понад 100 військових вважають зниклими безвісти.
Ще 1 245 азербайджанських військових з травмами лежать у госпіталях. Про це повідомило Міністерство оборони Азербайджану.
До теми Угода про Нагірний Карабах: Азербайджан увійшов у Лачинський коридор: відео
Варто зазначити, що протягом всієї війни Азербайджан не оголошував кількість втрат – це зробили вперше.
Детальна інформація про імена загиблих військовослужбовців, їх дату народження, військові звання і пройдений бойовий шлях буде додатково представлено громадськості країни,
– заявили у відомстві Азербайджану.
Водночас ще швидше експерти намагались оцінити втрати Азербайджану та припускали, що їх щонайменше кілька тисяч.
Яка кількість загиблих у Вірменії
Спочатку у Вірменії говорили при приблизно 2,3 тисяч вбитих військових їхньої країни. Згідно з останніми даними МОЗ Вірменії, країна втратила 2 718 людей. Наразі і в Азербайджані, і в Вірменії триває упізнання тіл.
Поділитися новиною