В Азербайджані вперше оголосили кількість їх загиблих військовослужбовців у війні в Нагірному Карабасі. У Міністерстві оборони зазначили, що зафіксували 2 783 тіла. Ще понад 100 військових вважають зниклими безвісти.

Ще 1 245 азербайджанських військових з травмами лежать у госпіталях. Про це повідомило Міністерство оборони Азербайджану.

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Варто зазначити, що протягом всієї війни Азербайджан не оголошував кількість втрат – це зробили вперше.

Детальна інформація про імена загиблих військовослужбовців, їх дату народження, військові звання і пройдений бойовий шлях буде додатково представлено ​​громадськості країни,

– заявили у відомстві Азербайджану.

Водночас ще швидше експерти намагались оцінити втрати Азербайджану та припускали, що їх щонайменше кілька тисяч.

Яка кількість загиблих у Вірменії

Спочатку у Вірменії говорили при приблизно 2,3 тисяч вбитих військових їхньої країни. Згідно з останніми даними МОЗ Вірменії, країна втратила 2 718 людей. Наразі і в Азербайджані, і в Вірменії триває упізнання тіл.

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