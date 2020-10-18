Азербайджанській армії вдалося у вірменської сторони в Нагірному Карабасі відбити древній Худаферинський міст. Там уже підняли прапор Азербайджану.

Черговий важливий здобуток армії Азербайджану в Карабасі

Про це повідомив президент країни Ільхам Алієв. Відповідний допис з’явився на його сторінці в твіттері.

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Збройні сили Азербайджану підняли прапор Азербайджану над древнім Худаферинським мостом. Хай живе азербайджанський народ! Карабах – це Азербайджан!,

– наголосив політик.

Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана над древним Худаферинским мостом. Да здравствует азербайджанский народ! Карабах –это Азербайджан! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 18, 2020

Азербайджанський лідер також опублікував відеоролик з військовими на Худаферинському мосту. Останній проходить через річку Аракс.

Військові Азерьбайджану на Худаферинському мосту в Карабасі: відео

Eşq olsun Azərbaycan xalqına! Qarabağ Azərbaycandır! pic.twitter.com/AbvuMunQPz — İlham Əliyev (@azpresident) October 18, 2020

Що відомо про Худаферинський міст? За даними, науковців його побудували приблизно в XVI столітті. Худаферинський міст вважають важливим пам'ятником історії та архітектури. Він перебував під контролем Вірменії з 1993 року.

Що ще вдалося звільнити з-під вірменської окупації Азербаджану

Фізулінський район

Фізулі,

Гочахмедлі,

Чімен,

Джуварли,

Пірахмедлі,

Мусабейли,

Урекан,

Деделі,

Аріш.

Ходжавендський район

Хирманджиг,

Агбулаг,

Ахуллу,

Едише,

Дудукчі,

Едиллі,

Чирагуз.

Джабраїльський район

Дошулу.

Раніше Алієв заявляв, що армія Азербайджану звільнила щонайменше 40 населених пунктів Нагірного Карабаху. Зокрема, місто Джабраїл, 9 сіл Джабраїльського району та кілька населених пунктів у Ходжавендському та Фізулійському районах.

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Ситуація в Нагірному Карабасі: коротко

Бойові дії тут тривають уже впродовж кількох тижнів на різних напрямках. Є втрати як серед військових, так і серед цивільного населення з обидвох сторін. Також кожна країна заявляє про значні пошкодження та ліквідацію військової техніки.

Також кожна країна заявляє про значні пошкодження та ліквідацію військової техніки. Почалося все вранці 27 вересня. Тоді на кордоні Вірменії та Азербайджану – в Нагірному Карабасі – відновилися бойові дії. Сторони звинувачують одна одну в провокації конфлікту.

У підсумку Азербайджані, Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабаській республіці оголосили воєнний стан і мобілізацію.

Згодом Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я. Вогонь мали припинити о 12:00 10 жовтня. Однак тиша тривала лише декілька годин, і держави знову поновили бойові дії.

ЄС, НАТО, Україна та Росія закликають країни припинити бойові дії та відновити перемовини. Натомість Туреччина заявила, що підтримуватиме дії Азербайджану та назвала Вірменію "найбільшою загрозою миру в регіоні".

Нагірний Карабах – регіон населений вірменами у складі Азербайджану. Боротьба за цю територію триває вже понад століття.

Поточний конфлікт фактично розпочався у 1988 році, коли Нагірний Карабах захотів вийти зі складу Азербайджанської СРСР і увійти до складу Вірменської. А наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль.

Більше про перебіг конфлікту у Нагірному Карабасі читайте за посиланням.