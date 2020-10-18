Війна в Карабасі: Азербайджан взяв під контроль історичний міст – відео
Азербайджанській армії вдалося у вірменської сторони в Нагірному Карабасі відбити древній Худаферинський міст. Там уже підняли прапор Азербайджану.
Черговий важливий здобуток армії Азербайджану в Карабасі
Про це повідомив президент країни Ільхам Алієв. Відповідний допис з’явився на його сторінці в твіттері.
Актуально Зірване перемир'я: Вірменія заявила про наступ Азербайджану в Нагірному Карабасі
Збройні сили Азербайджану підняли прапор Азербайджану над древнім Худаферинським мостом. Хай живе азербайджанський народ! Карабах – це Азербайджан!,
– наголосив політик.
Азербайджанський лідер також опублікував відеоролик з військовими на Худаферинському мосту. Останній проходить через річку Аракс.
Військові Азерьбайджану на Худаферинському мосту в Карабасі: відео
Що відомо про Худаферинський міст?За даними, науковців його побудували приблизно в XVI столітті. Худаферинський міст вважають важливим пам'ятником історії та архітектури. Він перебував під контролем Вірменії з 1993 року.
Що ще вдалося звільнити з-під вірменської окупації Азербаджану
Фізулінський район
- Фізулі,
- Гочахмедлі,
- Чімен,
- Джуварли,
- Пірахмедлі,
- Мусабейли,
- Урекан,
- Деделі,
- Аріш.
Ходжавендський район
- Хирманджиг,
- Агбулаг,
- Ахуллу,
- Едише,
- Дудукчі,
- Едиллі,
- Чирагуз.
Джабраїльський район
- Дошулу.
Раніше Алієв заявляв, що армія Азербайджану звільнила щонайменше 40 населених пунктів Нагірного Карабаху. Зокрема, місто Джабраїл, 9 сіл Джабраїльського району та кілька населених пунктів у Ходжавендському та Фізулійському районах.
До теми Азербайджан захопив військову частину Вірменії: з'явилися відео
Ситуація в Нагірному Карабасі: коротко
- Бойові дії тут тривають уже впродовж кількох тижнів на різних напрямках. Є втрати як серед військових, так і серед цивільного населення з обидвох сторін. Також кожна країна заявляє про значні пошкодження та ліквідацію військової техніки.
- Почалося все вранці 27 вересня. Тоді на кордоні Вірменії та Азербайджану – в Нагірному Карабасі – відновилися бойові дії. Сторони звинувачують одна одну в провокації конфлікту.
- У підсумку Азербайджані, Вірменії та невизнаній Нагірно-Карабаській республіці оголосили воєнний стан і мобілізацію.
- Згодом Вірменія та Азербайджан домовилися про перемир'я. Вогонь мали припинити о 12:00 10 жовтня. Однак тиша тривала лише декілька годин, і держави знову поновили бойові дії.
- ЄС, НАТО, Україна та Росія закликають країни припинити бойові дії та відновити перемовини. Натомість Туреччина заявила, що підтримуватиме дії Азербайджану та назвала Вірменію "найбільшою загрозою миру в регіоні".
- Нагірний Карабах – регіон населений вірменами у складі Азербайджану. Боротьба за цю територію триває вже понад століття.
- Поточний конфлікт фактично розпочався у 1988 році, коли Нагірний Карабах захотів вийти зі складу Азербайджанської СРСР і увійти до складу Вірменської. А наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль.