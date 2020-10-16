Президент Володимир Зеленський переконаний, що ситуація на Донбасі покращилась, а забезпечити мир у регіоні – можливо. Тому війна може завершитись у будь-який день.

Однак мир на Донбасі залежить від двох сторін. Про це глава держави заявив в інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Demirören, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

До речі Якщо я не зможу закінчити війну, потрібно, щоб прийшла інша людина, – Зеленський

Зеленський відзначив, що "частину шляху повинна пройти й Росія", адже завершення війни залежить "багато в чому від позиції Москви".

Ми вважаємо, що війна може бути завершена в будь-який день: сьогодні, або завтра, або післязавтра. Але необхідно провести повну деокупацію та повернути під контроль України всі наші тимчасово окуповані території,

– наголосив президент.

Які здобутки відзначив Зеленський

Зеленський відзначив низку здобутків щодо війни на Донбасі.

Зокрема, глава держави наголосив на перезавантаженні переговорних форматів та звільненні політв'язнів.

Крім цього, Зеленський нагадав про режим припинення вогню, який діє на Донбасі понад 80 днів. Хоча президент відзначив, що бойовики здійснюють провокаційні постріли.

Зауважимо, раніше президент говорив, що не може чесно сказати, коли закінчиться війна. Проте Зеленський переконував, що мусить знайти відповідь.

Зверніть увагу! Перемир'я на Донбасі діє з 27 липня. Окупанти ледь не щодня порушують його провокаціями. Крім того, 6 вересня бойовики прицільно обстріляли українські позиції. Один військовий ЗСУ загинув.