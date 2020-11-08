Лідер невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки" Араїк Арутюнян заявив, що пережив цієї ночі один з найважчих світанків у своєму житті. Він показав фото цього світанку – в центрі так званої столиці невизнаної республіки Степанакерта разом з вірменськими військовими на фоні.

"Одну з найважчих ночей у житті" лідер Нагірного Карабаху зустрів на площі Відродження Степанакерту. Про це сам Араїк Арутюнян розповів у власному фейсбуці.

До слова Азербайджан заявив про звільнення міста Шуші: чому це може вирішити долю війни

Разом з захисниками нашої батьківщини будемо стояти до самого кінця. Битва не на життя, а на смерть триває,

– заявив лідер невизнаної "республіки".

Про що говорить Арутюнян:

Саме минулого вечора стало відомо, що армія Азербайджану готується увійти в місто Шуші. Вже зранку 8 листопада президент Ільхам Алієв заявив, що азербайджанські військові зайняли його.

Шуші – це культурна столиця Азербайджану, а також стратегічно важливе місто у всій війні. Воно розташоване всього за 11 кілометрів від Степанакерту (азербайджанською Хенкенді).

Таким чином армія Азербайджану всього в кількох кілометрах від центру окупованого Нагірного Карабаху й входження військ у Степанакерт може відбутися найближчим часом.

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