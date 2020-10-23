Азербайджан на днях звільнив частину Зангіланського району району від окупації Вірменії. Після звільнення військові Азербайджану виявили, що вірмени практично знищили їхні мечеті, а залишки мамих будівель використовували як свинарники.

Будівлю перетворили в стійло для вирощування поросят, що є відкритим проявом неповаги до ісламу, пише видання Anadolu.

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До слова, Зангіланський район не належить до Нагірного Карабаху, а населяли його завжди переважно азербайджанці. Втім Вірменія окупувала і його, оскільки він розташований між Карабахом і самою Вірменією.

Жахливий стан мечетей війська Азербайджану виявили вже після деокупації частини регіону. Відео про це вже опублікували в соціальних мережах.

На опублікованих кадрах помітно майже знищену мечеть, а в тому, що від неї залишилося, просто живуть собі кілька свиней. Помітно, що навіть військові вражені такив варваським ставленням ворога до релігійної споруди.

Вірменія перетворила мечеть у свинарник: дивіться відео



У мечетях Азербайджану вірмени тримали коров і свиней / скриншот з відео