Вірмени перетворили захоплені мечеті Азербайджану у свинарники: відео
Азербайджан на днях звільнив частину Зангіланського району району від окупації Вірменії. Після звільнення військові Азербайджану виявили, що вірмени практично знищили їхні мечеті, а залишки мамих будівель використовували як свинарники.
Будівлю перетворили в стійло для вирощування поросят, що є відкритим проявом неповаги до ісламу, пише видання Anadolu.
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До слова, Зангіланський район не належить до Нагірного Карабаху, а населяли його завжди переважно азербайджанці. Втім Вірменія окупувала і його, оскільки він розташований між Карабахом і самою Вірменією.
Жахливий стан мечетей війська Азербайджану виявили вже після деокупації частини регіону. Відео про це вже опублікували в соціальних мережах.
На опублікованих кадрах помітно майже знищену мечеть, а в тому, що від неї залишилося, просто живуть собі кілька свиней. Помітно, що навіть військові вражені такив варваським ставленням ворога до релігійної споруди.
Вірменія перетворила мечеть у свинарник: дивіться відео
У мечетях Азербайджану вірмени тримали коров і свиней / скриншот з відео
Чому це важливо?
Конфлітк між Азербайджаном і Вірменією триває не лише довкола територій, а й на релігійному підґрунті. Адже вірмени – переважно православні християни, а азербайджанці – переважно мусульмани.
Відтак така зневага до релігії з боку ворога може лише загострити протистояння. В обох державах народ настільки ненавидить один одного, що багато людей готові йти добровольцями на фронт.