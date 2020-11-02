Без справжньої судової реформи українцям не бачити кредитів від міжнародних партнерів. А останнє рішення Конституційного Суду цілком реально може знову закрити перед Україною європейські кордони та взагалі поставити хрест на європейському майбутньому.

Більшість громадян вважає, що суди та судова реформа – це щось дуже далеке від реального життя та їх жодним чином не стосується. Однак насправді українське правосуддя щодня впливає на кожного з нас, навіть якщо ви ніколи не були в суді. Детальніше про це – у блозі "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

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Електронне декларування

Електронне декларування запрацювало у 2016 році. Тоді був шок від гектарів землі, тисяч квадратів будинків, мільйонів готівки. А потім розпочались кримінальні справи за брехню у декларації.

У 2020 році Вищий антикорсуд виніс свій перший вирок саме за недекларування майна суддею. Тобто антикорупційна реформа з пробуксовками, але почала працювати.

Неконституційні норми

Дуже впливові корупціонери одразу ж намагались знищити декларування, однак тривалий час це їм не вдавалось. І ось нарешті вони знайшли союзника, через якого реалізували свою заповітну мрію. Конституційний Суд 27 жовтня 2020 року визнав неконституційним цілий ряд ключових норм закону про запобігання корупції та паралізував роботу НАЗК.

Суд скасував права НАЗК:

перевіряти декларації;

отримувати інформацію;

моніторити спосіб життя чиновників;

навіть публікувати електронні декларації.

Таке рішення винесли за зверненням Медведчука, Рабіновича, Ківи та інших депутатів фракції ОПЗЖ і групи Коломойського.

Приголомшливі наслідки

Це призвело до миттєвих приголомшливих наслідків. Вже о 18 годині 28 жовтня 2020 року НАЗК припинило публічний доступ до декларацій. Ми вже звикли, що майно та доходи будь-якого чиновника можна дуже легко перевірити – просто зайти на сайт НАЗК. В один момент це стало неможливим.

НАЗК паралізувало

Ба більше, НАЗК реально паралізувало. Там тепер не можуть провести будь-яку перевірку, навіть новообраних голів місцевих рад, що унеможливлює їх вступ на посади. Атакою на антикорупційну діяльність Конституційний Суд заблокував купу інших процесів, які необхідні для нормальної життєдіяльності держави.

Окрім того, Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність за брехню у деклараціях. Відтепер можна не декларувати мільйонні статки і максимум заплатити за це невеликий адмінштраф. І то, якщо це хтось виявить при закритих деклараціях.



Конституційний Суд України і Національне антикорупційне бюро України / Колаж 24 каналу

Причина рішення

Вас мабуть цікавить – а яка причина такого рішення ? Не міг же ж Конституційний Суд просто взяти і вбити ключові здобутки антикорупційної реформи? Виявилось, якщо дуже треба, то можна. Аргументи Конституційного Суду вразили навіть його прихильників.

Перші 15 сторінок рішення – це теоретичні роздуми, наскільки важливою є незалежність суддів і як вони мають бути вільними від будь-якого впливу.

Загалом на суддів дійсно не можна впливати з метою змусити винести неправосудне рішення чи перешкодити виконанню їхніх функцій. Інший вплив можливий. Та й у будь-якій державі неможливо обійтись без взаємовпливу органів та суспільства. Але з рішення Конституційного Суду випливає, що будь-який вплив на суддів є неконституційним.

Після цього суд вказав, що НАЗК є виконавчим органом влади, але, перевіряє декларації суддів і навіть намагається їх покарати за виявлені порушення. Отже, впливає на них. А як ми вже з'ясували, будь-який вплив на суддів є неконституційним. З цього суд робить висновок, що усі повноваження НАЗК щодо судів є неконституційними і забороняє перевіряти та публікувати будь-які декларації.

Особливий статус суддів

Тобто не лише суддів, а й усіх інших: нардепів, міністрів, прокурорів, усіх чиновників і навіть президента. Абсурд? Так, але обов'язковий до виконання. Ну і знову особливий статус суддів використали для допомоги корупціонерам уникати відповідальності.

Ще більш цинічною є аргументація скасування кримінальної відповідальності за брехню у деклараціях. Конституційний Суд зробив висновок, що це порушення взагалі є несерйозним і не може вважатись кримінальним.

Тобто у той час, коли відповідно до опитування президента понад 82% підтримує довічне ув'язнення для корупціонерів, Конституційний Суд взагалі не вважає це злочином та суспільно небезпечним. Навіть якщо не враховувати це популістичне опитування, то ефективні санкції за брехню у деклараціях, тобто криміналізація цих вчинків було однією з умов отримання безвізу.

Наслідки дій КСУ

До чого це призведе? Спочатку закриють усі справи, які вже розглядає Вищий антикорсуд. Мер Одеси Труханов, екснардеп Поляков, суддя Голяшкін, прокурор Сус та ще з десяток топових обвинувачених, які от-от могли отримати вирок за приховування майна, вже можуть не переживати.

Ще понад 110 справ вимушено закриє НАБУ. Зокрема і щодо Павла Вовка, Олега Гладковського, Костянтина Жеваго.



Костянтин Жеваго / Фото ЦТС

Абсурдні тези

Отже, все рішення Суду побудоване на абсурдних тезах, які не мають нічого спільного із захистом Конституції і прямо суперечать міжнародним зобов'язанням України та й здоровому глузду.

Ба більше, воно є прямою загрозою національній безпеці. І це не лише моя думка, величезна кількість експертів висловилась аналогічно. Ну і 4 суддів Конституційного Суду ухвалили окремі думки про свою категоричну незгоду з позицією суду. Серед них жодного представника суддівського корпусу. Для обраних суддями таке рішення цілком підходить.

Справжня причина для скандального рішення

То що стало справжньою причиною цього рішення? Турбота про незалежність суддів та Конституцію? Очевидно, що ні. Це мабуть найогидніше з багатьох дуже сумнівних рішень за останній час. Бо судді наплювали на європейське майбутнє цілої країни ради своїх шкурних інтересів. А ще інтересів голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та відвертих ворогів України.

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Більша частина рішення про суддівську незалежність. Це особливо цинічно звучить, адже уся країна чула як голова Окружного адмінсуду міста Києва хвалився, що Конституційний Суд повністю йому підконтрольний.

Але тут був і особистий інтерес суддів Конституційного Суду, яких вже найближчим часом могли покарати за корупційні вчинки та внести у реєстр корупціонерів.

Під загрозою – євроатлантичний вектор

Нещодавно НАЗК склало протоколи щодо суддів Ігоря Сліденка та Володимира Мойсика. Останнього ще й підозрюють у використанні підробленого документа.

Недостовірна інформація виявлена у деклараціях ще двох суддів КСУ. А найцікавіша ситуація у голови Суду – Олександра Тупицького. Цей колишній суддя донецького суду призначений ще Януковичем і до нього чимало питань. Але нещодавно журналісти шокували новиною. Виявилось, що Тупицький має маєток у Криму і після його окупації докупив собі там земельну ділянку.



Олександр Тупицький / Фото SUD.ua

Тобто голова суду, який начебто захищає Конституцію України, купує землю за законами окупаційної влади і звісно, що не декларує цього. Тупицький давно визначився зі своїм орієнтирами, має місце для втечі і йому до одного місця наші цінності, європейський вибір та Конституція.

Отже, Конституційний Суд не лише повністю себе дискредитував, але й поставив під загрозу весь євроатлантичний вектор розвитку держави.

Підстава для призупинення безвізу

В ЄС вже заявили, що це рішення може стати підставою для призупинення безвізу. Дехто це назвав війною суддів проти європейського майбутнього України.

Громадяни теж зреагували миттєво. Під Конституційним Судом відбувся численний мітинг і довелось докладати значних зусиль, щоб не допустити штурму та самосуду. Люди вже точно довго не чекатимуть. І якщо найближчим часом проблеми не розв'яжуть, то наслідки можуть бути непередбачувані.

Реакція Зеленського

Зеленський теж відреагував. Він зібрав засідання РНБО, де дії суду були розкритиковані вщент. А вже вранці з'явився законопроєкт про розпуск Конституційного Суду.



Володимир Зеленський / Фото Getty Images

Перспективи цього проєкту туманні та непередбачувані, бо він, м'яко кажучи, теж не вписується у Конституцію. Але найважливіше, що проста ліквідація суду нічого не вирішує.

Найголовніше – це запровадити процедуру, до якої буде довіра, що забезпечить призначення суддями доброчесних і справді незалежних професіоналів, які захищатимуть Конституцію, а не власні та ворожі інтереси.