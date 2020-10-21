Третій президент Вірменії Серж Сарґсян заявив, що мир у Нагірному Карабаху можна досягти лише шляхом переговорів. Мовляв, Азербайджан не може просунутися далі у війні, яка лише приносить жертви з обох сторін.

Зі стратегічної точки зору, війна Азербайджану й Вірменії є безглуздям, заявив Серж Сарґсян в інтерв'ю виданню Independent.

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Армія Азербайджану використовує весь арсенал озброєння, зокрема надіслані з Туреччини безпілотники й найманців. Втім за три тижні їм вдалося вклинитися вглиб лише на одному напрямку, і це ще не означає закінчення війни,

– наголосив третій президент Вірменії.

Він запевняє, що реальний мир можливий лише шляхом переговорів. На думку політика, цього можна було досягнути ще у 2011 році, коли після перемовин у Казані дві держави домовилися про пакет вирішення карабаського конфлікту.

"Від цього в подальшому відмовився президент Азербайджану. Чинний прем'єр-міністр Вірменії не пішов по шляху, за яким ми успішно йшли довгий час, і вирішив, як він висловився, почати переговори з власної точки", – підкреслив Серж Сарґсян.

Він вважає таке рішення помилковим, адже, мовляв, прямі перемовини з Ільхамом Алієвим – це вже помилка. Оскільки Азербайджан ніколи не погодиться на незалежність Нагірного Карабаху.

Міжнародна практика показує, що реалізація права на самовизначення відбувається лише за допомогою певного примусу з боку посередників,

– резюмував вірменський політик.