Азербайджан не зможе просунутися далі: експрезидент Вірменії хоче перемовин щодо Карабаху
Третій президент Вірменії Серж Сарґсян заявив, що мир у Нагірному Карабаху можна досягти лише шляхом переговорів. Мовляв, Азербайджан не може просунутися далі у війні, яка лише приносить жертви з обох сторін.
Зі стратегічної точки зору, війна Азербайджану й Вірменії є безглуздям, заявив Серж Сарґсян в інтерв'ю виданню Independent.
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Армія Азербайджану використовує весь арсенал озброєння, зокрема надіслані з Туреччини безпілотники й найманців. Втім за три тижні їм вдалося вклинитися вглиб лише на одному напрямку, і це ще не означає закінчення війни,
– наголосив третій президент Вірменії.
Він запевняє, що реальний мир можливий лише шляхом переговорів. На думку політика, цього можна було досягнути ще у 2011 році, коли після перемовин у Казані дві держави домовилися про пакет вирішення карабаського конфлікту.
"Від цього в подальшому відмовився президент Азербайджану. Чинний прем'єр-міністр Вірменії не пішов по шляху, за яким ми успішно йшли довгий час, і вирішив, як він висловився, почати переговори з власної точки", – підкреслив Серж Сарґсян.
Він вважає таке рішення помилковим, адже, мовляв, прямі перемовини з Ільхамом Алієвим – це вже помилка. Оскільки Азербайджан ніколи не погодиться на незалежність Нагірного Карабаху.
Міжнародна практика показує, що реалізація права на самовизначення відбувається лише за допомогою певного примусу з боку посередників,
– резюмував вірменський політик.
Хто такий Серж Сарґсян?
Це третій президент Вірменії, який керував державою в період 2008 – 2018 років. До слова, народився й виріс він у Степанакерті – фактичній столиці невизнаної "Нагірно-Карабаської республіки".
Саме Серж Сарґсян був президентом Вірменії, коли там у 2018 році розпочалася революція. Її наслідком були конституційні зміни в державі й прихід до влади нинішнього прем'єра Нікола Пашиняна.