За підсумками мирних угод вдалося покласти край багаторічному конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Війну в Нагірному Карабасі зупинили спільними зусиллями Туреччини та Росії.

Таку думку на онлайн-саміті G20 заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Про це повідомили на сайті Milliyet.

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Туреччина розв'язала проблему

За його словами, Туреччина повпливала на розв'язання конфлікту в Карабасі.

З угодою, досягнутою завдяки нашим спільним зусиллям з Росією, ми обидва поклали кінець гарячому конфлікту і внесли свій внесок у розв'язання проблеми (Нагірного Карабаху – 24 канал), яка була заморожена упродовж 30 років,

– сказав Ердоган.

Зазначимо, що парламент Туреччини підтримав пропозицію президента Реджепа Ердогана відрядити військових в Азербайджан. В угоді, яку 9 листопада підписали Вірменія, Росія та Азербайджан, нічого не мовиться про участь турецьких військових.

Конфлікт у Нагірному Карабасі: коротко