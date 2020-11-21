Війну в Карабасі зупинили Туреччина та Росія, – Ердоган
За підсумками мирних угод вдалося покласти край багаторічному конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Війну в Нагірному Карабасі зупинили спільними зусиллями Туреччини та Росії.
Таку думку на онлайн-саміті G20 заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Про це повідомили на сайті Milliyet.
Варто прочитати Путін будує військові бази по світу: що це означає для України
Туреччина розв'язала проблему
За його словами, Туреччина повпливала на розв'язання конфлікту в Карабасі.
З угодою, досягнутою завдяки нашим спільним зусиллям з Росією, ми обидва поклали кінець гарячому конфлікту і внесли свій внесок у розв'язання проблеми (Нагірного Карабаху – 24 канал), яка була заморожена упродовж 30 років,
– сказав Ердоган.
Зазначимо, що парламент Туреччини підтримав пропозицію президента Реджепа Ердогана відрядити військових в Азербайджан. В угоді, яку 9 листопада підписали Вірменія, Росія та Азербайджан, нічого не мовиться про участь турецьких військових.
Конфлікт у Нагірному Карабасі: коротко
- Росія, Азербайджан і Вірменія 10 листопада погодили тристоронню заяву про припинення вогню в Нагірному Карабасі. Бойові дії там почалися ще з кінця вересня.
- Згідно з документом, низку регіонів передали Азербайджану, а в Карабах ввели російських миротворців.
- Азербайджан наполягає на тому, щоб Туреччину залучили до контролю виконання домовленостей. Адже ця держава – один з головних її партнерів.
Поділитися новиною