Війська Азербайджану зайняли 16 сіл у Нагірному Карабасі
Протистояння між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі триває. Міністерство оборони Азербайджану заявило, що станом на 7 листопада контролює 16 сіл у регіоні.
Всі 16 сіл розташовані у Ходжавендському районі. Про це повідомляє Anadolu.
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Водночас бої між Вірменією та Азербайджаном з різною інтенсивністю тривають на:
- Агдерінському,
- Агдамському,
- Ходжавендському напрямках фронту.
Представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованісян повідомив про інтенсивні бої в районі Шуші, другому за величиною місті в Нагірному Карабасі. Він зазначає, що вони там тривають вже кілька днів.
Військова операція зі знищення в околицях Шуші диверсійно-розвідувальних, тактичних ротних груп, найманців Азербайджану успішно триває,
– сказав Ованесян.
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За що воюють у Нагірному Карабасі
- Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років, але наприкінці вересня 2020 року розгорівся з новою силою.
- Більшу частину Нагірного Карабаху складають етнічні вірмени. Тож не дивно, що цей регіон ще раніше заявив про своє бажання стати частиною Вірменської РСР.
- Однак ще до розпаду Радянського Союзу й утворення незалежних Вірменії та Азербайджану Нагірно-Карабаська автономна область входила до складу Азербайджанської РСР.
- Серйозні збройні сутички почалися ще у 1990 році. У 1992 році нагірнокарабаський парламент проголосив незалежність так званої Нагірно-Карабаської Республіки.
- Лише у 1994 році сторони підписали бішкекський протокол, який передбачав припинення вогню. Попри це, у районі Нагірного Карабаху між країнами час від часу відбувалися збройні сутички, які не переростали в масштабні військові дії.
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