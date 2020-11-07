Протистояння між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі триває. Міністерство оборони Азербайджану заявило, що станом на 7 листопада контролює 16 сіл у регіоні.

Всі 16 сіл розташовані у Ходжавендському районі. Про це повідомляє Anadolu.

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Водночас бої між Вірменією та Азербайджаном з різною інтенсивністю тривають на:

Агдерінському,

Агдамському,

Ходжавендському напрямках фронту.

Представник Міноборони Вірменії Арцрун Ованісян повідомив про інтенсивні бої в районі Шуші, другому за величиною місті в Нагірному Карабасі. Він зазначає, що вони там тривають вже кілька днів.

Військова операція зі знищення в околицях Шуші диверсійно-розвідувальних, тактичних ротних груп, найманців Азербайджану успішно триває,

– сказав Ованесян.

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За що воюють у Нагірному Карабасі

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває вже понад 30 років , але наприкінці вересня 2020 року розгорівся з новою силою.

, але наприкінці вересня 2020 року розгорівся з новою силою. Більшу частину Нагірного Карабаху складають етнічні вірмени. Тож не дивно, що цей регіон ще раніше заявив про своє бажання стати частиною Вірменської РСР.

Тож не дивно, що цей регіон ще раніше заявив про своє Однак ще до розпаду Радянського Союзу й утворення незалежних Вірменії та Азербайджану Нагірно-Карабаська автономна область входила до складу Азербайджанської РСР.

Серйозні збройні сутички почалися ще у 1990 році. У 1992 році нагірнокарабаський парламент проголосив незалежність так званої Нагірно-Карабаської Республіки.

Лише у 1994 році сторони підписали бішкекський протокол, який передбачав припинення вогню. Попри це, у районі Нагірного Карабаху між країнами час від часу відбувалися збройні сутички, які не переростали в масштабні військові дії.