Під час воєнного протистояння з Азербайджаном війська Нагірного Карабаху відійшли одразу на кількох напрямах. На такий крок керівництво невизнаної республіки пішло з тактичною метою.

Війська відвели начебто з тактичною метою

Відступ військ здійснили, аби уникнути великих втрат та завдати ще більше шкоди противнику. Про це повідомив прессекретар невизнаної республіки Нагірний Карабах Ваграм Погосян.

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Досягнення значні в обох відношеннях. Армійське командування продовжує професійно битися, але не за горами той день, коли ми побачимо, як в паніці відступає розформована армія ворога,

– написав Погосян.

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