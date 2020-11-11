Жінки на підконтрольних територіях Донецької і Луганської областей продовжують зазнавати сексуального насильства з боку військовослужбовців. Правозахисники задокументували 8 таких випадків впродовж січня – листопада 2019 року.

Випадки насильства зафіксували дослідниці правозахисного центру Amnesty International під час шести робочих поїздок на Донбас. Про це йдеться у звіті організації.

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Що відомо про насильство над жінками на Донбасі

Від сексуального насильства військовослужбовців постраждали цивільні жінки та дівчата. Зокрема, правозахисники зафіксували:

2 зґвалтування;

1 замах на зґвалтування;

5 випадків сексуального домагання.

Військові вчиняли такі дії впродовж 2017 – 2018 років у місцях проживання мирного населення поблизу лінії розмежування.

За відмову у близькості чоловіки намагалися залякати жінок.

Військовий погрожував фізичним насильством і стріляв по вікнах, щоб залякати жінку та показати, що він не прийме відмови, коли жінка наважилася чинити опір небажаній сексуальній увазі з його боку,

– кажуть правозахисники.

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Крім того, військові домагаються дівчат-підлітків. За даними організації, був випадок, коли місцеві хлопці побилися з п'яними солдатами, які домагалися дівчат.

Насильство у сім'ях військових

Правозахисники фіксують також випадки домашнього насильства у сім'ях військових на Донбасі. Amnesty International задокументувала історію жінки, яка під час вагітності пережила побої від свого чоловіка, на той час військовослужбовця.

Жінка не заявила про насильство, оскільки минулого разу керівництво чоловіка натиснуло на неї і змусило забрати заяву про побої та зламаний ніс.

Зауважимо, переважно жінки не звертаються у поліцію, адже розуміють, що їхнього кривдника все одно не покарають.

Зверніть увагу! Військові та поліцейські звільняються від адміністративного судочинства в судах загальної юрисдикції. За даними правозахисників, це захищає їх від кримінальної відповідальності за домашнє насильство. Тобто, якщо домашнє насильство вчинив військовий, то поліцейські складають адмінпротокол, але передають справу відповідним військовим формуванням, які і вирішують чи починати розслідування.