Оперативникам Нацполіції вдалося затримати груп військових. Ті налагодили продаж зброї та боєприпасів, а також постачання озброєння з зони бойових дій на Донбасі. Зловмисникам вдалося заробити щонайменше 15 тисяч доларів.

Військові торгували зброєю з зони ООС: деталі

До складу злочинного угруповання входили військові, що проходять службу в Одеській і Донецькій областях. Власне на території цих регіонів вони і налагодили продаж вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Військові налагодили продаж вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів на Одещині та Донечинні / Фото пресслужби Нацполіції

Інформацію про такі злочинні дії оперативники отримали ще влітку та одразу почали займатися цією справою. Цікаво, що про продаж зброї сповістив Департамент боротьби з наркозлочинністю.

Оперативникам за 6 місяців вдалося встановити:

організаторів і учасників угруповання,

місця знаходження схронів зброї.

Також правоохоронці задокументували збут:

автомата Калашникова,

пістолета Макарова,

тротилових і димових шашок,

підствольного гранатомету,

гранат Ф-1 і РГД-5 і запали до них,

бронежилетів і набоїв різного калібру.



Що вдалося вилучити оперативникам під час слідчих дій / Фото пресслужби Нацполіції

Загалом оперативники провели закупки озброєння на майже 15 тисяч доларів.

Слідчі дії щодо зловмисників і що їм загрожує

Організатора та ще одного учасника цієї злочинної групи вже затримали. І їм уже повідомили про підозру. Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі порушили справу за статтею Кримінального кодексу про незаконне поводження зі зброєю. Фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі.



Зловмисники наторгували зброєю на щонайменше 15 тисяч доларів / Фото пресслужби Нацполіції

Також поліцейські провели обшуки:

за місцями їхнього мешкання на території Одеської та Донецької областей,

в автомобілях, які зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності.

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Торгівцям зброєю загрожує до 7 років позбавлення волі / Фото пресслужби Нацполіції