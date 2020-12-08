Військові торгували зброєю з зони ООС: продали автоматів, пістолетів, гранат на 15 тисяч доларів
Оперативникам Нацполіції вдалося затримати груп військових. Ті налагодили продаж зброї та боєприпасів, а також постачання озброєння з зони бойових дій на Донбасі. Зловмисникам вдалося заробити щонайменше 15 тисяч доларів.
Військові торгували зброєю з зони ООС: деталі
До складу злочинного угруповання входили військові, що проходять службу в Одеській і Донецькій областях. Власне на території цих регіонів вони і налагодили продаж вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
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Військові налагодили продаж вогнепальної зброї, вибухівки та боєприпасів на Одещині та Донечинні / Фото пресслужби Нацполіції
Інформацію про такі злочинні дії оперативники отримали ще влітку та одразу почали займатися цією справою. Цікаво, що про продаж зброї сповістив Департамент боротьби з наркозлочинністю.
Оперативникам за 6 місяців вдалося встановити:
- організаторів і учасників угруповання,
- місця знаходження схронів зброї.
Також правоохоронці задокументували збут:
- автомата Калашникова,
- пістолета Макарова,
- тротилових і димових шашок,
- підствольного гранатомету,
- гранат Ф-1 і РГД-5 і запали до них,
- бронежилетів і набоїв різного калібру.
Що вдалося вилучити оперативникам під час слідчих дій / Фото пресслужби Нацполіції
Загалом оперативники провели закупки озброєння на майже 15 тисяч доларів.
Слідчі дії щодо зловмисників і що їм загрожує
Організатора та ще одного учасника цієї злочинної групи вже затримали. І їм уже повідомили про підозру. Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідчі порушили справу за статтею Кримінального кодексу про незаконне поводження зі зброєю. Фігурантам загрожує до 7 років позбавлення волі.
Зловмисники наторгували зброєю на щонайменше 15 тисяч доларів / Фото пресслужби Нацполіції
Також поліцейські провели обшуки:
- за місцями їхнього мешкання на території Одеської та Донецької областей,
- в автомобілях, які зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності.
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Торгівцям зброєю загрожує до 7 років позбавлення волі / Фото пресслужби Нацполіції
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