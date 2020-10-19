Збройні сили України проводять тренування по знищенню ворожих безпілотників. Війська перебувають у повній бойовій готовності для запобігання терористичних актів.

У підрозділах ЗСУ на півдні України активно тривають тренування зі знищення ворожих БПЛА (безпілотних літальних апаратів). Про це заявив командувач Об'єднаними силами Сергій Наєв, пише пресслужба командування.

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Зокрема, йде робота по виявленню і знищенню малорозмірних цілей з малою швидкістю руху і низькою висотою польоту.

Українські військовослужбовці впевнено демонструють, що здатні не допустити терористичні атаки на важливі об'єкти і перебувають у повній бойовій готовності збивати ворожі БПЛА,

– наголосив Наєв.

До слова, безпілотники у навчальних цілях підіймають в небо декілька разів на тиждень – і вдень, і вночі.

Українські військові тренуються знищувати ворожі безпілотники: дивіться відео

Нагадаємо, раніше в Україні завершили випробування першої партії некерованих авіаційних ракет РС-80 – "Оскіл". Їх готові достроково передати української армії.