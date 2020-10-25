Американським військовим обмежили пересування в Україні, Грузії та Німеччині: яка причина
Військовим зі США, які несуть службу в Україні, Грузії та Німеччині, обмежили пересування через пандемію коронавірусу. Мовиться про військовослужбовців з Командування бойової підготовки 7-ї армії США.
Такі обмеження пов'язані з другою хвилею COVID-19 в Європі. Про це інформує "Голос Америки".
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Друга хвиля пандемії є прямою загрозою перед святами, що наближаються, для збереження тієї служби, яку ми забезпечуємо, щоб наші діти лишалися в школах і щоб підтримувати нашу готовність,
– заявив генерал Крістофер Норрі.
Які обмеження встановили
Американські вояки у Грузії та Україні можуть їздити лише у персональному транспорті.
Також американцям не дозволили відвідувати заклади громадського харчування. Обов'язковим є й носіння масок та дотримання соціальної дистанції.
Щодо Німеччини, то тут американським військовослужбовцям теж не можна їздити громадським транспортом.
Яка ситуація з коронавірусом у Німеччині, Грузії та Україні
- Україна: 337 410 інфікованих, 6 289 людей померли, одужали – 139 775.
- Грузія: понад 26 тисяч інфікованих, 195 – померли, більше ніж 10 тисяч одужали.
- Німеччина: майже 435 тисяч хворих, більше ніж 10 тисяч – померли, 316 тисяч – одужали.