У США в ніч з 23 на 24 жовтня розбився військовий літак. Він впав просто посеред містечка Фолі, і одразу ж загорівся. Вогонь перекинувся на житлові будинки. За попередніми даними, загинули 2 людей.

Деталі трагедії

Авіакатастрофа сталася у штаті Алабама. Про це повідомила пресслужба Військово-Морських сил США у твітері.

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Екіпаж літака не вижив. Імена мертвих не будуть розголошені, поки не пройде 24 години після повідомлення найближчих родичів,

– мовиться у повідомленні.

Місцеві ЗМІ повідомили, що на борту перебували двоє людей.

Відразу після авіакатастрофи літак загорівся. Вогонь швидко перекинувся на житлові будинки. Однак інформації про постраждалих серед цивільного населення наразі немає.

На місці трагедії працюють рятувальники.

VIDEO: A Navy aircraft plane crashed southeast of Mobile, Alabama and at least two people died



Developing details: https://t.co/CCyUqrF5oR pic.twitter.com/vxlsG7TwmI — KRON4 News (@kron4news) October 24, 2020



Уламки літака у житловому кварталі / Фото WRTV Indianapolis