На Донбасі загинув український військовий Руслан Панченко
У зоні проведення Операції Об'єднаних сил 13 жовтня загинув мешканець Черкаської області Руслан Панченко. Він був солдатом контрактної служби.
Загиблий солдат родом з міста Сміла Черкаської області. Про це повідомили на сайті Смілянської міської ради.
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Під час виконання службових обов'язків в зоні проведення ООС загинув наш земляк – солдат контрактної служби Панченко Руслан Віталійович,
– розповіли в міській раді.
Руслана похоронили 14 жовтня у селі Матусів Шполянського району
Загиблий український військовий Руслан Панченко / Фото зі сторінки у фейсбуці Анатолія Терещенка