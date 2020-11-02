Олександр Литвинов, що входить до скандального чинного складу Конституційного суду, закінчив той же військовий виш, що й учасник отруєння Скрипалів Анатолій Чепіга. Мовиться про Вище загальновійськове командне училище в російському Благовєщенську. До слова, Литвинова називають "правою рукою" очільника КСУ Олександра Тупицького. А отримав він посаду в суді завдяки експрезиденту Віктору Януковичу.

Гучні дані про суддю КСУ Литвинова

Про те, що Литвинов учився в одному виші з Чепігою, свідчать дані з біографії судді на офіційному сайті КСУ. А після випуску він проходив військову службу на командних посадах. Однак, на яких саме – інформації немає.

До теми Справа рук маріонеток Кремля та олігархів, – Зеленський для FT про рішення КСУ та його наслідки

Як зауважив у телеграмі екснардеп Сергій Лещенко, Литвинов є "правою рукою" голови КСУ Олександра Тупицького. А призначив його президент-утікач Віктор Янукович за квотою з'їзду суддів.

В Конституційному суді за очі його називають "москвич" і "смотрящий". Литвинов був доповідачем у справі про визнання неконституційним закону про НАБУ. Версія про геополітичну гру, щоб посварити Україну з Заходом і втягнути владу в кризу кризи руками КСУ, знаходить своє підтвердження,

– зауважив Лещенко.

Він додав, що військове училище, де навчалися Литвинов і Чепіга, розташовується в Благовєщенську Амурської області. А це єдиний адміністративний центр регіону РФ, що перебуває на державному кордоні з Китаєм. До останнього – 526 метрів через річку Амур.

"Благовєщенськ – форпост Росії на берегах Амура. Він захищає далекосхідні рубежі РФ. До кінця 1980-х років в'їзд для жителів інших регіонів СРСР у прикордонний Благовєщенськ був обмеженим, а для іноземців – забороненим. Для відвідин міста потрібно було запрошення друзів або родичів і спеціальний пропуск", – зазначив екснардеп.

Також Лещенко нагадав:

у грудні 2014 року одному випускнику далекосхідного вишу полковнику Чепізі за виконання "миротворчої місії" з анексії Криму присвоєно звання "Героя Російської Федерації";

інший випускник далекосхідного освітнього закладу Литвинов тепер від імені українського народу визначає, куди рухатися Україні.

Як ви вважаєте, суддя Литвинов – агент російських спецслужб?

– на завершення запитує політик.

Радимо ознайомитися Замах на Скрипалів: моторошна історія отруєння, до якої причетна Росія

Основне про скандальне рішення КСУ та його наслідки

27 жовтня 2020 року КСУ скасував антикорупційну реформу. Зокрема, положення про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, незаконне збагачення, електронне декларування та повноваження НАЗК. Через це останні заблокували доступ до електронного реєстру .

. Згодом Володимир Зеленський скликав РНБО та засідання уряду, на якому розпорядилися відновити вільний доступ до е-декларацій. Після чого реєстр відкрили.

Крім того, президент подав до Ради законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства". Він пропонує визнати рішення суду від 27 жовтня "нікчемним" та позбавити його правових наслідків. Водночас у документі передбачено звільнення суддів КСУ.

Вже відомо, що рішення КСУ матиме дуже негативні наслідки для України. Зокрема, це може призвести до втрати безвізу та зупинити отримання чергового траншу від МВФ. Крім того, Україна може втратити підтримку Заходу в боротьбі за агресією Кремля.

У ЄС вже заявили, це рішення суперечить усім європейським цінностям. Крім того, є вропарламентарка Віола фон Крамон-Таубадель заявила, що у скасуванні антикорупційної реформи можна відчути вплив Кремля .

скасуванні антикорупційної реформи можна відчути вплив Кремля Водночас рішення КСУ збурило суспільство і люди вийшли на масштабний протест 30 жовтня.

Докладніше про скандал навколо рішення Конституційного Суду про декларування – читайте у матеріалах 24 каналу.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу