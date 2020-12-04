Уряд Франції, на противагу парламенту, проти визнання Нагірного Карабаху
Французький уряд виступив проти визнання Нагірного Карабаху. Раніше відповідну резолюцію схвалили обидві палати парламенту Франції.
Проти визнання Нагірного Карабаху виступив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Про це повідомляє DW.
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Голова французької дипломатії підкреслив, що будь-якого статусу спірної території не визнає навіть Вірменія, яка претендує на азербайджанську територію та підтримує сепаратистів там.
Таке рішення було б рівнозначне нашому одноосібного виходу зі співголовування в Мінській групі. Це означало б відмовитися від нашої ролі посередника,
– наголосив Ле Дріан.
Раніше резолюцію про визнання Нагірного Карабаху схвалив Сенат Франції. Там пояснили, що не вірять у надійне врегулювання, підписане з посередництвом Росії.
Що відомо про визнання Нагірного Карабаху?
Нині на території Азербайджану, яка є предметом суперечки з Вірменією, існує невизнана самопроголошена "Нагірно-Карабаська республіка" з так званою столицею в місті Степанакерті.
Втім, наразі незалежність Нагірного Карабаху не визнала жодна держава у світі. Цього не зробили навіть Вірменія, яка підтримує Степанакерт, чи її союзниця Росія.
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