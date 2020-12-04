Французький уряд виступив проти визнання Нагірного Карабаху. Раніше відповідну резолюцію схвалили обидві палати парламенту Франції.

Проти визнання Нагірного Карабаху виступив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Про це повідомляє DW.

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Голова французької дипломатії підкреслив, що будь-якого статусу спірної території не визнає навіть Вірменія, яка претендує на азербайджанську територію та підтримує сепаратистів там.

Таке рішення було б рівнозначне нашому одноосібного виходу зі співголовування в Мінській групі. Це означало б відмовитися від нашої ролі посередника,

– наголосив Ле Дріан.

Раніше резолюцію про визнання Нагірного Карабаху схвалив Сенат Франції. Там пояснили, що не вірять у надійне врегулювання, підписане з посередництвом Росії.