Питання включення особливого статусу Донбасу до Конституції України не розглядатимуть. Адже це означатиме шлях до федералізації та втрати суверенітету.

Можливість внесення особливого статусу Донбасу в основний документ України в інтерв'ю хорватському виданню N1 прокоментував віцепрем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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За його словами, визначення "спеціальний статус" – робоча назва закону, насправді він називається "про особливості місцевого самоврядування".

Ми точно не будемо говорити про включення особливого статусу в Конституцію. Тому що це найгірший шлях, це шлях федералізації та втрати суверенітету України,

– зазначив Резніков.

Він також наголосив, що є прихильником українського варіанту особливого статусу Донбасу. "Це економічний розвиток Донбасу, пільгові умови для бізнесу, децентралізація", – пояснив віцепрем'єр.

Міністр додав, що після деокупації українці, які асоціюють себе з російським народом, мають паспорти РФ, матимуть право вільного вибору – жити далі в Україні як іноземці чи поїхати.

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