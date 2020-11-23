Специфіка виборчої кампанії у другому турі місцевих виборів полягає в тому, що вона проходила на тлі карантину та часткових локдаунів. Водночас центральна влада дала чинним мерам ще декілька козирів.

На противагу центральній владі, чинні мери піклувалися про бізнес, який був невдоволений відповідними карантинними обмеженнями. Зрештою вони змогли мобілізувати людей. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політтехнолог Борис Тизенхаузен.

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Він зауважив, що нові кандидати у мери перебувають у слабшій позиції, ніж їхні опоненти. Виборча кампанія чинних мерів, за його словами, почалась тоді, коли вони стали міськими головами.

Всі дороги, стадіони та школи, які ввели в експлуатацію – це фактично виборча кампанія мера, який отримав свою посаду. Новий кандидат може лише пообіцяти щось побудувати, а у чинного – вже є певний актив,

– розповів експерт.

Програти виборчу кампанію для чинного мера можна лише у випадку, якщо він дійсно поганий мер, вважає Борис Тизенхаузен. Він зауважив, що частина виборців голосує з думкою "Цей хоч щось робить, а наступний може нічого не робити" – тому є відповідний результат.

Вплив партій кандидата на результати

Також експерт наголосив, що на відповідних виборах партія кандидата не мала значного впливу. Партії, які стосувалися чинних мерів були лише так званими оболонками, зазначив Тизенхаузен.

Однак він звернув увагу на нюанси, які стосується того, що партії націоналістичного характеру "відбирали" у кандидатів голоси на Сході України. На Заході те ж саме відбувалось з кандидатами від так званих проросійських партій, розповів політтехнолог.

Другий тур місцевих виборів: коротко