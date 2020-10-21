У партії "За майбутнє" володіють інформацією про те, що влада готує серйозний тиск на жінок, яких оберуть до рад різних рівнів. Для цього уже сьогодні представники влади змушують кандидаток писати заяви про відмову від майбутнього депутатського мандату.

Про це повідомила лідерка Жіночого руху партії Ірина Суслова.

"Ми отримуємо дуже тривожні сигнали. Політичні боси на різних рівнях змушують жінок-кандидаток писати заяви про складання тих депутатських повноважень, які вже найближчим часом мають отримати дівчата по усій країні. Це прикрий сигнал, але ми не готові здаватися", – повідомила Суслова.

Вона заявила, що Жіночий рух партії "За майбутнє" готовий підтримати усіх жінок у відстоюванні їхніх прав на представництво у владі місцевих громад, не дивлячись на політичну приналежність.

Ми закликаємо кандидаток не писати ці заяви! Ми захистимо від політичного тиску кожну жінку, яка стала кандидаткою, яка має стати депутаткою. Ми готові надавати всю необхідну підтримку задля того, аби усі ті, хто висувається сьогодні кандидатами, стали депутатами,

– заявила Суслова.