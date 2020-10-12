Народна депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун зазначила, що чинна влада не використала ефективно перші декілька місяців масової самоізоляції людей. За її словами, тепер через це є проблеми з виходом із карантину.

Коли більшість людей сиділи вдома, уряд мав зробити хоч якісь кроки, щоб вийти в нормальний режим функціонування. Однак цей час було втрачено. Таку думку Інна Совсун висловила в програмі "На цю хвилину" в ефірі 24 каналу.

До теми Треба готуватися до жорсткішого сценарію пандемії, – Радуцький про спалах COVID-19 в Україні

За її словами, це видно з рівня підготовки лікарень та кількості тестувань, які наразі проводять в Україні. Депутатка також зазначила, що українські школи та ВНЗ були непідготовленими до нового навчального року. Через це в закладах освіти є значна кількість випадків захворювання на COVID-19.

В умовах, коли ні копійки не було інвестовано для підготовки шкіл чи університетів до роботи в умовах карантину, очікувано, що вони знову стали спалахами поширення коронавірусу,

– заявила Совсун.

Також народна депутатка зазначила, що кількість ПЛР-тестів, які проводять в Україні, є недостатньою. На думку Совсун, державні лабораторії катастрофічно з ними не справляються. Депутатка заявила, що в умовах стрімкого поширення коронавірусу необхідно проводити близько 100 тисяч тестів на день.

Довідка. В Україні вже зареєстрували 265 454 хворих на COVID-19. З них – 5 015 померли. Натомість одужали 114 410 пацієнтів. Станом на 12 жовтня від коронавірусу продовжують лікуватись 146 029 людей.

"Цю цифру ми вже повинні були мати тепер. Зараз спроможностей лабораторій не вистачить", – підкреслила Совсун.

Як зазначила депутатка, кількість тестувань населення потрібно було збільшувати ще влітку. Тоді, за її словами, ситуація з COVID-19 була хоч трохи контрольованою.