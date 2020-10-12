Влада не зробила нічого, щоб вийти з карантину, – нардепка від "Голосу" Совсун
Народна депутатка від фракції "Голос" Інна Совсун зазначила, що чинна влада не використала ефективно перші декілька місяців масової самоізоляції людей. За її словами, тепер через це є проблеми з виходом із карантину.
Коли більшість людей сиділи вдома, уряд мав зробити хоч якісь кроки, щоб вийти в нормальний режим функціонування. Однак цей час було втрачено. Таку думку Інна Совсун висловила в програмі "На цю хвилину" в ефірі 24 каналу.
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За її словами, це видно з рівня підготовки лікарень та кількості тестувань, які наразі проводять в Україні. Депутатка також зазначила, що українські школи та ВНЗ були непідготовленими до нового навчального року. Через це в закладах освіти є значна кількість випадків захворювання на COVID-19.
В умовах, коли ні копійки не було інвестовано для підготовки шкіл чи університетів до роботи в умовах карантину, очікувано, що вони знову стали спалахами поширення коронавірусу,
– заявила Совсун.
Також народна депутатка зазначила, що кількість ПЛР-тестів, які проводять в Україні, є недостатньою. На думку Совсун, державні лабораторії катастрофічно з ними не справляються. Депутатка заявила, що в умовах стрімкого поширення коронавірусу необхідно проводити близько 100 тисяч тестів на день.
"Цю цифру ми вже повинні були мати тепер. Зараз спроможностей лабораторій не вистачить", – підкреслила Совсун.
Як зазначила депутатка, кількість тестувань населення потрібно було збільшувати ще влітку. Тоді, за її словами, ситуація з COVID-19 була хоч трохи контрольованою.